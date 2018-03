Danko o politickej kríze: Bol som pripravený aj na predčasné voľby, ak by nebolo iné riešenie

BRATISLAVA - Líder SNS a predseda Národnej rady SR Andrej Danko bol pripravený aj na predčasné parlamentné voľby, ak by sa nenašlo iné riešenie. Povedal to novinárom po tom, ako prijal organizátorov pondelkovej demonštrácie pred parlamentom. Ich hlavnou požiadavkou bolo odmietnutie dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) a predčasné voľby.

"Ja som zaviedol tradíciu, že nech pred parlamentom demonštruje ktokoľvek, stretávam sa s nimi a vypočujem si ich. Nehovorím, že cieľom je vzájomne sa presvedčiť o svojich pravdách, ale vzájomne sa vypočuť," poznamenal. Danko tvrdí, že počas politickej krízy, ktorá nastala po dvojnásobnej úkladnej vražde, sa snažil, aby spoločnosť rozlišovala medzi vyšetrením vraždy a problémami, ktoré ju trápia. "Som rád, že sme ukázali vyspelosť. Rešpektujú sa výsledky volieb a verím, že veľmi rýchlo si začneme aj na medzinárodnej scéne plniť ako štát povinnosti, a to s novou vládou," odkázal.

Napriek tomu Danko pripúšťa, že voľby môžu prísť aj skôr ako v marci 2020. "Je osudom politika, že nevyhovie vždy každému. Ale Slovensko túto skúšku demokracie zvládlo," dodal.

Adam Bajo a Dávid Straka, ktorí demonštráciu organizovali, uviedli, že s Dankom viedli dve hodiny úprimný a konštruktívny dialóg. "Nezhodli sme sa na všetkom. Ale keďže sa bude hlasovať o dôvere vláde, ďalšie protesty nebudú," povedal Bajo.

Podľa jeho slov sa im Danko snažil vysvetliť, že funguje v koalícii, a teda vždy je to o hľadaní kompromisov. "Viac ako dve hodiny sme sa intenzívne rozprávali. Z jeho strany to bolo úprimné a nesnažil sa kamuflovať. Zároveň nás vyzval, aby sme vstúpili do politiky. My dvaja sa na to ale necítime a v najbližšom čase to neplánujeme," uistil s tým, že naďalej budú podporovať aktivity iných skupín, ako napríklad zber podpisov pod petíciu za vypísanie referenda o predčasných voľbách.