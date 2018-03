Slovensko by malo byť pripravené na vyhostenie ruských členov rozviedky, tvrdí SaS

BRATISLAVA - Slovensko by sa malo pripraviť na vyhostenie ruských členov rozviedky, ktorí pracujú v diplomatickom zbore na veľvyslanectve v Bratislave. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).

"Ak spojenci Veľkej Británie dospejú k záveru, že stopy po otrávení bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v juhoanglickom Salisbury vedú do najvyšších poschodí ruskej politiky a treba na to zareagovať koordinovanou akciou viacerých štátov, Slovensko by nemalo stáť bokom," myslí si poslanec NR SR Martin Klus (SaS).

Podľa Klusa je neprijateľné, aby si ktorákoľvek krajina vrátane Ruska vybavovala účty so svojimi bývalými agentmi na území demokratických štátov v rozpore s ich právom.

Slovenský rezort diplomacie vyhlásil, že v danej veci zvažuje ďalšie kroky. Na stole je však viacero alternatív. Ruských diplomatov už vyhostilo Spojené kráľovstvo, otvorene o tom hovorí aj Nemecko či Francúzsko. Kroky proti Moskve pripúšťajú aj pobaltské krajiny a Spojené štáty americké.