Premiér: Už dnes prídu jasné kroky v reakcii na kauzu agrodotácií na východe

BRATISLAVA - Vláda SR chce od prvých dní pracovať pre občanov a už v utorok (27.3.) ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS) predstaví jasné kroky, ktorými zareaguje na kauzu agrodotácií na východe Slovenska. Novinárom to po schválení vládneho programu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Ministerka Matečná má moju plnú podporu. Nebudem jej brániť v akýchkoľvek akciách a aktivitách, ktoré bude chcieť vykonať," povedal premiér s tým, že podrobnosti sa verejnosť dozvie v utorok.

"Našou prvoradou úlohou je byť tu pre ľudí. Ja budem pracovať tak, aby sme pomáhali tým, ktorí pomoc potrebujú a trestali tých, ktorí sa budú snažiť systém zneužiť," uistil Pellegrini. Ak sa preukáže, že v rámci kauzy niekto spáchal trestný čin, podľa premiéra orgány činné v trestnom konaní budú musieť konať a je jedno, o koho ide, napr. aj o členov Smeru-SD.

Ako šéf nového kabinetu sa bude Pellegrini snažiť doviesť krajinu k štandardným parlamentným voľbám. "Neviem, ako vyhodnotia občania našu prácu, ale želám Slovensku, aby krajinu neviedli ľudia usvedčení z daňových podvodov, ľudia, ktorí odpočúvali alebo ľudia s prepojeniami na mafiu," odkázal.

Vláda zároveň už v stredu (28.3.) stanoví termíny výjazdových rokovaní. "Už začiatkom apríla vyrazíme do menej rozvinutých okresov," avizoval Pellegrini. Premiér poďakoval poslancom za dôveru, ktorú jeho vláde v pondelok vyslovili. "Moja vláda dostala podporu 81 hlasov. Je to zaväzujúca podpora, nie krehká, ktorá by hovorila, že vláda stojí na jednom poslancovi. Sľubujem občanom SR, že urobíme všetko preto, aby krajina napredovala," deklaroval.