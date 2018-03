Presun odposluchov musí byť do budúcnosti témou, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej Danko je presvedčený, že do budúcnosti je potrebné sa rozprávať o presune odposluchov z polície a Slovenskej informačnej služby (SIS) napríklad na Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Povedal to novinárom s vysvetlením, že je zástancom toho, aby nasadzovanie odposluchov mali v gescii nezávislé inštitúcie.

"Najväčší problém od čias Daniela Lipšica je, že bola posilnená kompetencia Policajného zboru z hľadiska kúpy odpočúvacieho zariadenia. Problémom je, že účastníkom v trestnom konaní je polícia, ktorá má hromadiť dôkazy. A je tam určitá nerovnosť, ak polícia disponuje aj odposluchmi. Ja som zástanca takých riešení, aby odposluchy boli v orgánoch nezávislých inštitúcií," povedal.

Danko aj preto upozorňuje, že debata o zmene voľby policajného prezidenta by sa nemala diať "hurá systémom". "Lebo s tým súvisí aj systém policajného zboru, teda kto bude menovať nižších funkcionárov, kde budú odpočúvacie zariadenia, či sa nepresunú z SIS a polície do NBÚ. To je téma na jednu konferenciu," dodal.