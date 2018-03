Reakcie na rozhodnutie nevyhostiť ruských diplomatov: Škandál, tvrdí Progresívne Slovensko

"Rozhodnutie padlo "po starostlivom zvážení", čo nutne vedie k úvahe, čo na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí zvažovali - nám napadajú starostlivé väzby špičiek SNS a rezortu obrany na Ruskú federáciu, ktoré sú v príkrom rozpore s našou zahraničnou politikou. Hlavne to však ilustruje alibizmus a neschopnosť ministra zahraničných vecí hájiť naše záujmy a rovnako alibizmus a pštrosizmus nového premiéra Petra Pellegriniho," píše sa v stanovisku. Podľa Progresívneho Slovenska je nevyhostenie ruských diplomatov škandál.

Progresívne Slovensko, ktoré v NR SR zastupuje Martin Poliačik, dodáva, že "k vyhosteniu ruských diplomatov pristúpila aj vláda ČR pod vedením bývalého agenta ŠtB Andreja Babiša, ktorý je momentálne závislý na proruských stranách - komunistoch a extrémistoch z SPD, ako aj na proruskom prezidentovi Milošovi Zemanovi." Progresívci sa preto obracajú na parlamentnú opozíciu, aby žiadala vládu o povolanie ministra zahraničných vecí do vlasti a podrobné zdôvodnenie. "V opačnom prípade nech premiér Pellegrini vymení Miroslava Lajčáka, pretože nepotrebujeme ministra, o ktorého mieste pobytu v dôležitých chvíľach ani len netušíme," dodáva sa v stanovisku.

Hrnko nesúhlasí s prípadným vyhostením

Na rozhodnutie ministerstva zareagoval aj podpredseda koaličnej SNS Anton Hrnko. "Krajina, ktorá sa rozhodla opustiť Európsku úniu, teda odvrhla bližšiu spoluprácu s európskymi národmi v rámci jednotného ekonomického a politického priestoru, sa vehementne dožaduje európskej solidarity vo veci, v ktorej sa rozhodla nekonať v zmysle zaužívaných praktík a platných konvencií. Stačí, keď obviní a my jej máme uveriť. Aj vo veľkom Londýne by si mali uvedomiť, že viera je záležitosť náboženstva a nemala by sa uplatňovať v medzinárodných vzťahoch. Tam by mali platiť fakty a dôkazy. Dôkazom nemôže byť tvrdenie, že s „najväčšou pravdepodobnosťou“. Slovensko by malo v otázke „kauza Škripaľ“ postupovať nanajvýš obozretne a riadiť sa starou rímskou zásadou Audiatur et Altera Pars, teda nech je vypočutá aj druhá strana," píše sa v Hrnkovom stanovisku, ktoré poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Slovensko by podľa Hrnka nemalo vo vzťahu k Rusku prijímať unáhlené rozhodnutia, za ktoré by sme sa mohli niekedy hanbiť. "Našu lojalitu k spojencom a euroatlantickej spolupráci predsa nemôžu narušiť naše požiadavky, aby sa odvetné opatrenia prijímali až na základe nezvratných dôkazov, nie na základe indícií, ktoré vôbec nemusia zodpovedať pravde. Vidieť, že vo viacerých európskych krajinách zvolili túto cestu. Aj Slovenská republika by najskôr mala vypočuť argumenty druhej strany a až následne konať. Nie je našou úlohou súdiť v súde bez nezvratných dôkazov," dodal Hrnko.

Po starostlivom zvážení alternatív sa ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí rozhodlo bezodkladne si predvolať veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku a požiadať ho o vysvetlenie k prípadu otrávenia dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie chemickou bojovou látkou novičok. "Vývoj situácie ako aj odpovede Ruska na výzvy, ktoré mu adresovali štáty EÚ – vrátane Slovenska – ovplyvní ďalšie kroky, ktoré sme v tejto veci pripravení zvážiť," uviedlo dnes poobede ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku. "Slovenská republika jednoznačne odsúdila útok chemickou bojovou látkou v Salisbury v Spojenom kráľovstve, prihlásila sa k záverom Európskej rady 22. marca 2018 a vyhradila si právo prijať ďalšie kroky v súvislosti s týmto prípadom," píše sa ďalej. Predseda Európskej rady Donald Tusk dnes oznámil, že 14 členských krajín Európskej únie sa rozhodlo v nadväznosti na prípad vyhostiť ruských diplomatov. Okrem toho sa k vyhosteniu ruských diplomatov pridali aj USA, Kanada a Ukrajina.