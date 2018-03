Vo vedení Smeru padol neuveriteľný návrh: Fico a Kaliňák po hlasovaní skončia

BRATISLAVA - Čaká nás odchod dvoch velikánov. Podľa informácií portálu Topky sa totiž Robert Fico a Robert Kaliňák chystajú opustiť svoje poslanecké miesta - a to sa v nich ani dlho neohriali.

Podľa našich informácií vedenie Smeru o tejto situácii rokovalo. Čaká sa na odsúhlasenie Programového vyhlásenia vlády SR a odhlasovanie dôvery vláde, ku ktorým má dôjsť v pondelok alebo v utorok. Rozhodnutie môžu vraj zmeniť iba zásadné udalosti.

Ako tvrdí poslanec za Smer Miroslav Číž, na túto tému neprebehli žiadne oficiálne rokovanie. „Mali sme dnes ako klub pracovné raňajky s premiérom a na tých sme riešili iné otázky," povedal Číž pre Topky.

Podľa neho si ale uvedomujú klasický problém, že Fico by mohol využiť priestor na bližší kontakt s ľuďmi v regiónoch, ale na druhej strane ak by odišiel z parlamentu, stratil by možnosť vystupovať k zásadným problémom.

Aj Dušan Jarjabek sa vyjadril v podobnom duchu. „Nemám tieto informácie, mali sme krátky klub, ale o tomto nepadlo ani slovo," povedal nám poslanec a dodal, že na klube sa táto problematika neriešila.