Nový minister spravodlivosti má latku nastavenú veľmi vysoko, tvrdí Kiska

BRATISLAVA - Nový minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) má vďaka svojej predchodkyni vo funkcii Lucii Žitňanskej (Most-Híd) latku v rezorte nastavenú veľmi vysoko. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska, ktorý prijal vo štvrtok Žitňanskú vo svojom úrade.

"Vyjadril som jej jedno obrovské ďakujem. Žiaľ, dôvera v justíciu je na veľmi nízkej úrovni. Pani Žitňanská však urobila veľký kus práce, veľa vecí sa podarilo presadiť a ja verím, že nový minister, ktorý má nastavenú latku veľmi vysoko, bude pokračovať v návrate dôvery ľudí v justíciu a spravodlivosť," odkázal.

Na otázku, čo by mal Gál v rezorte dotiahnuť, Žitňanská odvetila, že za kľúčové považuje dokončenie projektu s expertmi Rady Európy tak, aby sme mali efektívnu a kvalitnú justíciu. Spomenula aj zmenu kreovania Ústavného súdu SR, kde by malo dôjsť k vynoveniu požiadaviek na jednotlivých kandidátov.

Žitňanská, ktorá bude pôsobiť v Národnej rade SR ako poslankyňa v klube Mosta-Híd, potvrdila, že za dôveru vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) zahlasuje. "Tejto vláde treba dať jednoducho šancu. Samozrejme, ako poslankyňa očakávam, že bude reflektovať súčasnú situáciu a bude rozumieť tomu, čo sa v spoločnosti deje. Máme plné námestia. Ak sa to podarí, je to pre dobro," podotkla.

Na otázku, aký odkaz dá ľuďom, ktorí žiadali predčasné voľby, nie len zmeny vo vláde, uviedla, že im rozumie. "Vnímam to veľké volanie po zmene štýlu vládnutia. Myslím si, že je to absolútne legitímne a oprávnené a ja to tiež od tejto vlády očakávam," dodala.