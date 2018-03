Pellegriniho vláde treba dať šancu, uviedla Žitňanská

BRATISLAVA - Vláde pod vedením Petra Pellegriniho treba dať šancu. Po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom to pre médiá uviedla exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

"Keď sa našiel priestor v rámci ústavných mantinelov zastupiteľskej demokracie vytvoriť novú vládu, tak jej treba dať šancu," povedala s tým, že ako poslankyňa očakáva, že vláda bude reflektovať súčasnú situáciu a spoločenské dianie. "Pokiaľ sa toto podarí, tak si myslím, že je to pre dobro," uviedla.

Žitňanská sa podľa vlastných slov ako poslankyňa vracia do klubu strany Most-Híd. Na otázku, či podporí v parlamente programové vyhlásenie vlády povedala, že "za to, čo som už raz hlasovala nemám problém hlasovať znova". "Samozrejme, očakávam tú reflexiu. Rada si aj vypočujem, čo povie premiér, keď bude prezentovať programové vyhlásenie vlády. Predpokladám, že nový minister vnútra sa tiež vyjadrí," povedala s tým, že od nového ministra vnútra Tomáša Druckera sú momentálne veľké očakávania a ona si myslí, že ich Drucker bude chcieť naplniť.

Pokiaľ ide o demonštrantov, ktorí tvrdia, že zmeny na vládnych postoch nie sú dostačujúce, Žitňanská skonštatovala, že im rozumie. "Vnímam to veľké volanie po zmene štýlu vládnutia. Myslím si, že je to oprávnené a legitímne, a ja to tiež očakávam od tejto vlády," dodala.