Drucker vyzýva vyšetrovateľov a každého v policajnom zbore, aby sa nebáli dodržiavať zákon

"Aby sa nebáli oponovať autoritám, ktoré na nich môžu vplývať. Ja neviem, či sa to deje, alebo nedeje, ale počúvame o tom, či môže dochádzať, alebo nemôže dochádzať k ovplyvňovaniu vyšetrovania," povedal novinárom dnes po svojom vymenovaní do funkcie. Zo zákona by sa tak podľa Druckera diať nemalo. Preto vyzýva, aby sa policajti nebáli "tvrdo odmietať akékoľvek vplývanie na vyšetrovací proces". Podľa vlastných slov sa Drucker zamýšľa nad zavedením anonymného systému nahlasovania a prešetrovania podobných udalostí. "Nechcem vytvárať oportunizmus v silových zložkách, aby kto s kým súťažil o nejaký vplyv. Je veľmi dôležitá stabilita v Policajnom zbore," zdôraznil.

Minister zároveň vyjadril vôľu stretnúť sa spolu s premiérom Petrom Pellegrinim s organizátormi protestov "Za slušné Slovensko". "Hľadáme čo najskorší termín, pravdepodobne to bude v pondelok," povedal. Stretnutie má tiež naplánované s aktuálnym prezidentom Policajného zboru Tiborom Gašparom. "Určite sa sním chcem stretnúť v čo najkratšom čase, už som s ním krátko hovoril," povedal Drucker s tým, že nechce pod vplyvom tlaku, bez toho aby mal dôkazy a argumenty, "stínať hlavy". "Ale rozumiem, nie som hluchý ani slepý, aká je atmosféra," zdôraznil.

Podľa Druckera je momentálne kľúčová príprava legislatívy o výbere a voľbe nového prezidenta Policajného zboru. "Čím už je determinované, že v prípade čo najkratšieho času, verím, že v priebehu niekoľkých mesiacov dôjde k novému výberu policajného prezidenta," dodal.

Ministerstvo vnútra si preberie v dohľadnom čase

Nový minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD) by si mal ešte dnes oficiálne prebrať ministerstvo. Ako uviedol pred dnešným zasadnutím vlády SR, krátko debatoval s exministrom Robertom Kaliňákom (Smer-SD) o fungovaní rezortu. Ako však uviedol, sám sa musí oboznámiť so všetkými procesmi osobne.

Po novom by sa malo zmeniť vedenie Policajného zboru, kedy by k samotnej výmene funkcionárov mohlo prísť, nevedel konkretizovať. Vyjadril sa tiež k Programovému vyhláseniu vlády, v ktorom zostali texty o slovenskom predsedníctve či poklese nezamestnanosti pod úroveň 10 percent. "Myslím si že by to tam nemalo byť obsiahnuté, ide skôr o formálne záležitosti," uviedol Drucker.