Premiér Fico sa po odchode z funkcie vráti aspoň na istý čas do parlamentu

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico sa po odchode z funkcie vráti minimálne na istý čas do parlamentu. „Chcem byť v parlamente pri dôvere vláde. Špičky strany v parlamente by mali podporiť novú vládu. Potom prichádza druhá fáza môjho života. Chcem sa profesionálne venovať strane,“ povedal Fico dnes na tlačovej besede po rokovaní straníckeho predsedníctva.

Chce viesť čo najlepšie Smer. „Má to svoje čaro. Mal som tézu, že by nebolo zlé oddeliť predsedu strany od premiéra. Na strane bude sedieť špičkový tím,“ uviedol. Ako predseda strany bude Fico hovoriť, čo strana očakáva. „Budem stáť za premiérom a ministrami,“ uviedol. Na apríl Fico zvoláva pracovný snem strany.

Novým ministrom vnútra za stranu má byť Jozef Ráž mladší, ktorý doteraz pôsobil na ministerstve zdravotníctva. „Je to človek z Drukyho tímu. Je to skúsený manažér,“ povedal Fico. Podpredseda Smeru Peter Pellegrini, ktorý by mal byť novým premiérom doplnil, že hľadali krízového manažéra a presviedčal ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby on zobral rezort vnútra. Ten to však odmietol a odporučil Ráža. Pellegrini očakáva, že Ráž prinesie do rezortu pokoj a nikto ho nebude obviňovať zo straníckosti.

Novou ministerkou kultúry má byť krajská predsedníčka Smeru v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková, ktorá je vo funkcii len niekoľko mesiacov. Fico konštatoval, že robila v Slovenskom rozhlase a v slovenských médiách. „Poznám ju ako slušnú pracovitú dámu, ktorá sa venuje kultúre a médiám,“ uviedol Pellegrini. Novým podpredsedom vlády pre informatizáciu má byť košický primátor a poslanec NR SR Richard Raši. Podpredsedom vlády sa stane aj minister financií Peter Kažimír.

O nomináciách rozhodlo dnes predsedníctvo Smeru. Ostatní nominanti Smeru zostávajú na svojich miestach. Teda Peter Žiga ako minister hospodárstva, Ján Richter ako minister práce, Miroslav Lajčák ako šéf rezortu zahraničných vecí a Kažimír ako minister financií.

Fico oznámil, že na základe stanov demokratickej strany, ako je Smer, predsedníctvo rozhoduje o tom, koho nominuje na ministerské funkcie na základe návrhu predsedu strany. „Rozhodnutie prešlo stopercentne. Cítim obrovskú politickú podporu pre to, čo chceme urobiť,“ konštatoval. Pellegrini podľa Fica môže ísť s personálnymi návrhmi za prezidentom SR. „Môže dnes predložiť kompletný zoznam ľudí, ktorí budú reprezentovať novú vládu. Neželáme si bláznov a polobláznov v politike,“ vyhlásil Fico. Zároveň oznámil, že predsedníctvo podporuje Pellegriniho ako nového predsedu vlády.

Pellegrini potvrdil, že ešte dnes odovzdá prezidentovi menný zoznam kandidátov na ministrov. Poďakoval Ficovi i kolegom z vedenia. „Išlo nám v prvom rade o upokojenie situácie. Hľadali sme nominácie, ktoré nebudú vzbudzovať kontroverziu,“ uviedol Pellegrini, podľa ktorého každý z týchto ľudí má predpoklady plniť odborné funkcie. "Vláda má vysokú šancu získať dôveru v parlamente, lebo disponuje podporou 79 poslancov,“ uviedol.