Ústavný právnik hodnotí Kiskovo rozhodnutie: Ukázal, že nie je prezident, ktorý iba prikyvuje

Drgonec teraz na strane Smeru-SD očakáva sebareflexiu a dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by mal podľa neho uvažovať nad takými kandidátmi, "ktorí by po prvé boli spôsobilí vykonávať svoje funkcie a boli by aj dôveryhodní". Drgonec tvrdí, že ako jediné rozumné riešenie sa javia predčasné voľby. Upozornil pritom, že poveriť lídra víťaznej politickej strany vo voľbách zostavovaním vlády je síce ústavná konvencia, no nie povinnosť.

"A Pellegrini tých pokusov nemusí preto dostať veľa," dodal Drgonec s tým, že Kiska síce môže poveriť zostavením vlády i niekoho, kto nemá podporu v parlamente, no bolo by to iba odďaľovanie predčasných volieb, ktoré sa v tejto chvíli javia ako najrozumnejšie riešenie.

Prezident Kiska v utorok oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini. Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatka (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.