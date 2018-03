Smer sa rozhodne pre predčasné voľby, pripustil Paška zo SNS

"Som presvedčený, že Pellegrini sa požiadavky prezidenta bude snažiť naplniť a bude na to potrebovať dlhší čas. Je však možné, že práve táto požiadavka Andreja Kisku bude smerovať možno k tomu, že strana Smer-SD sa rozhodne pre iné riešenie súčasnej politickej krízy, ktoré môže smerovať až k predčasným voľbám," pripustil Paška.

Myslí si totiž, že ak by Smer-SD musel menovať do vlády odborníkov, ktorí nemajú žiaden vzťah k súčasným štruktúram Smeru-SD, znamenalo by to, že si strana nemôže uplatniť svoje právo zúčastniť sa na vládnutí svojimi nominantami, napriek tomu, že zvíťazili výrazne vo voľbách.

Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini. Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.