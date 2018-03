Predložíme šesť návrhov zákonov na podporu ochrany žurnalistiky na Slovensku, avizuje Beblavý

Na utorkovej tlačovej konferencii predstavili jej zástupcovia súbor šiestich legislatívnych návrhov, ktoré chcú ešte na najbližšej schôdzi predložiť v parlamente. "Je to prvá časť komplexného balíka legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ uskutočniť zásadnú rekonštrukciu fungovania štátu. Vzhľadom na udalosti, ktoré sa stali, sme sa ako prvé rozhodli predstaviť návrhy opatrení na ochranu novinárov a médií," vysvetlil líder SPOLU, poslanec NR SR Miroslav Beblavý.

Okrem zvýšenia ochrany ekonomickej slobody médií sa opatrenia týkajú znemožnenia taktiež neodôvodnenej žaloby na novinárov či posilnenia povinnosti orgánov verejnej správy a verejných činiteľov odpovedať na otázky novinárov. "Takisto navrhujeme zaradiť novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby útoky na nich boli posudzované prísnejšie," uviedol odborník SPOLU na otázky právneho štátu Pavel Nechala. Ako doplnil, viacero z navrhovaných opatrení by sa malo vzťahovať aj na mimovládne organizácie, ktoré sa venujú investigatívnej žurnalistike.

Poslankyňa NR SR Viera Dubačová informovala, že na podporu investigatívnej žurnalistiky navrhuje SPOLU, okrem povinnosti verejnoprávnych médií vytvárať a vysielať vo svojom programe takúto publicistiku, taktiež vytvorenie nezávisle spravovaného fondu pre investigatívnu žurnalistiku. Mal by pomáhať i menším médiám refundovať náklady s výrobou investigatívnych relácií. Štát by mal podľa návrhu SPOLU do tohto fondu odviesť minimálne jeden milión eur ročne, a to z dotačných prostriedkov Úradu vlády SR.