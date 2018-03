ONLINE Slovensko čaká na novú vládu: Dnes sa rozhoduje o budúcich ministroch, rokovania začali!

Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd by mali v pondelok predstaviť svoje nominácie do vlády, ktorú povedie Pellegrini. Stretnú sa predsedníctva strán a tiež predstavitelia strán s Pellegrinim. Na deviatu si už stretnutie naplánovali budúci premiér a predseda SNS Andrej Danko, pričom k rokovaniu o 10:00 vyjadrili na tlačovke.

Rokovať bude aj Most-Híd. Rozhodne o nástupcovi za Luciu Žitňanskú, na poste šéfa rezortu spravodlivosti by ju mal nahradiť súčasný predseda klubu Gábor Gál. O 11:00 sa s Pellegrinim stretne aj Béla Bugár, na poludnie je plánované predsedníctvo Smeru.

O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v stredu (21.3.).

10:20 Mimoriadna schôdza Národnej rady SR o skrátení volebného obdobia iniciovaná opozíciou nebude skôr ako o 15 dní. Potvrdila Jana Kiššová (SaS) s tým, že poslanci chcú dodržať Rokovací poriadok NR SR.

10:10 Lucia Žitňanská ani Árpád Érsek sa pred rokovaním predsedníctva Mosta-Híd nevyjadrovali. László Sólymos naznačil, že Gálova nominácia by mala byť jedinou zmenou v novej vláde. „Ale rozhodne predsedníctvo," doplnil.

10:02 Ak by mu Kiska odobral právo na zostavenie vlády, vraj by to bral čudne. Pellegrini mieni prezidentovi predložiť také zloženie vlády, aby Kiska nemal problém dovoliť, aby sa uchádzala o dôveru.

10:00 To, či Fico ostane v Národnej rade, je vraj jeho rozhodnutie, tvrdí Pellegrini.

9:59 „V parlamente je zvolených 150 poslancov, rešpektujme, že sa 79 poslancov rozhodlo, že podporí novú vládu," myslí si Pellegrini. Hovorí, že sa ide v zmysle Ústavy SR.

9:55 Danko kritizuje opozíciu, hovorí o hyenách v OĽaNO. „Všetkých ľudí z ulice vyzývam, aby založili politickú stranu," hovorí.

Peter Pellegrini - Foto: TASR / Martin Baumann

9:52 Od prvého dňa vraj všetci budú pracovať na plné obrátky, ak prezident vymenuje novú vládu, Pellegrini chce požiadať Andreja Danka, aby čo najskôr zvolal schôdzu NR SR. Je možné, že už dnes predstaví Kiskovi novú vládu.

9:50 „Pán predseda SNS ma informoval o tom, že zotrvavajú na mieste ministrov," hovorí o postoji národniarov. Voči ich návrhu nemá nikto žiadne námietky. „Súhlasím s tým, že dnes nie je čas, aby novovzniknutá vláda sa zaoberala sama sebou," dodáva.

9:48 Pellegrini sa dostal k slovu. Poďakoval za konštruktívny prístup národniarov.

9:47 Danko vyzdvihol „gestá", ktoré ukázalo vedenie Smeru. Znovu kritizuje Borisa Kollára a stranu Sme rodina.

9:46 „SNS nemení svojich nominantov, som hrdý na naše dve ženy," pokračuje. Národniari chcú pokračovať vo vláde.

Andrej Danko - Foto: TASR / Martin Baumann

9:44 „My sme stabilná demokracia, pýšime sa tým, že sme krajinou EÚ. Toto je štát, ktorý je hrdý partner vo všetkých spoločenstvách. Toto je štát, ktorý nesmú mafiánski poskoci dostať do rúk," hovorí Danko.

9:42 „Skláňam sa voči tým, ktorí demonštrovali na ulici. Včera som si vo Facebookovom priestore nedával servítku na pána Kollára," hovorí predseda SNS. Demonštrujúcim odkazuje, nech sa začnú angažovať v politike.

9:41 Danko tvrdí, že dosiahnutie predčasných volieb má istý mechanizmus a momentálne to nie je možné, ak nechceme skončiť ako Venezuela.

9:39 „Chcel by som v prvom rade povedať, že pre mňa je dôležité, že SNS je vo svojom postoji jednotná," odkazuje Danko.

Andrej Danko prichádza na rokovanie s Petrom Pellegrinim - Foto: TASR / Martin Baumann

9:20 Nová vláda ponesie podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára novú zodpovednosť. „Musíme pokračovať v dobrom, čo sme začali. Musíme sa snažiť vrátiť dôveru ľudí v štátne inštitúcie. Myslím si, že nová vláda príde do parlamentu veľmi rýchlo s programovým vyhlásením. Ak noví ministri nebudú mať zásadné pripomienky, súčasné programové vyhlásenie bude len doplnené,“ povedal Bugár v rozhovore.

9:05 Peter Pellegrini dorazil na rokovanie za Andrejom Dankom.