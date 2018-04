Sólymos: Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je šancou nielen pre najmenej rozvinuté okresy

Kľúčovou témou návštev a stretnutí bola okrem pomoci najmenej rozvinutým okresom, voči ktorým má Slovensko podľa ministra Sólymosa historický dlh, aj podpora ďalších regiónov východného južného Slovenska. Ich rozvoj je založený aj na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu, ktorý rezort vo veľkej miere podporuje.

V obci Vojany.

Výjazdovému rokovaniu vlády v Sabinove predchádzal kontrolný deň na výstavbe diaľničného obchvatu Košíc Budimír – Bidovce, ktorý šéf rezortu životného prostredia absolvoval spolu s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most – Híd). Sólymos v tejto súvislosti ocenil posun prác. Nezabudol zároveň pripomenúť ekologický význam investície, ktorá nielen ušetrí čas motoristom, ale zároveň znižuje záťaž pre životné prostredie v meste Košice a jeho najbližšom okolí. „Ovzdušie v mestách je často enormne zaťažované práve vplyvom rastúceho počtu áut. Odklon dopravy z centier miest túto záťaž podstatne znižuje,“ povedal šéf envirorezortu.

V Oboríne.

Pre Sabinov a Prakovce bolo výjazdové rokovanie vlády výnimočnou udalosťou. Nie každý deň sa rozhoduje o celoštátnych záležitostiach práve tu. Podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa dáva vláda týmto spôsobom najavo, že jej nie je ľahostajný osud okresov, ktoré sú označované za najmenej rozvinuté. „Pomoc najmenej rozvinutým regiónom považujem za najpodstatnejšiu časť agendy ministerstva životného prostredia, ale aj celej vlády,“ povedal Sólymos s tým, že je čas, aby sme začali tejto časti Slovenska dlh, ktorý sa počas rokov nakopil. Minister rovnako považuje za dôležité podporovať aj ďalšie regióny, teda aj tie ktoré nespadajú do kategórie najmenej rozvinutých. Jedným z takých je aj okres Michalovce, ktorý sa stal jedným z cieľov ministrovho výjazdu.

Po rokovaní vlády v Prakovciach navštívil László Sólymos obec Vojany, kde odovzdal do užívania budovu zrekonštruovanej materskej školy. Na slávnosti nezabudol pripomenúť, že znižovanie energetickej náročnosti budov je investícia do budúcnosti. Rezort životného prostredia na rekonštrukcie verejných budov vynakladá nemalé finančné prostriedky a inak tomu nebolo ani v tomto prípade. „Celá rekonštrukcia stála 40 – tisíc EUR, ktoré sme vyčlenili z Environmentálneho fondu. Pomáhame kde sa dá,“ povedal Sólymos s tým, že práve v regiónoch je takáto adresná pomoc nutná a dôležitá.

Štúrovo

Návšteva Vojan spojená s odovzdaním materskej školy nebola jediným pracovným programom ministra Sólymosa v okrese Michalovce. Spolu s ministrom dopravy Érsékom navštívili aj obec Oborín, kde si pozreli ako využívajú prostriedky, ktoré obec získala na zlepšenie infraštruktúry v oblasti odpadov. Práve Oborín patrí medzi obce, ktoré využívajú možnosti, ktoré im rezort životného prostredia ponúka. Či už ide o budovanie kanalizačnej siete, čistiarne odpadových vôd, ale aj o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Podľa Sólymosa je Oborín ukážkovým príkladom toho, že pokiaľ je v obci vôľa a chuť spraviť niečo pre životné prostredie v regióne, spôsoby ako to dosiahnuť sa vždy nájdu. „Oborín môže slúžiť ako inšpirácia aj pre ďalšie obce na Slovensku,“ povedal Sólymos po prehliadke miestneho zberného dvora.

Výjazdový týždeň po regiónoch minister životného prostredia zakončil piatkovou návštevou Štúrova, kde vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podniku zabezpečili úpravu protipovodňovej línie. „Existujúca protipovodňová línia od mosta Márie Valérie smerom na sever až k sútoku s riekou Hron prešla výraznou úpravou. Dôvod je jasný. Spevnenie hrádze napomôže kvalitnejšie chrániť obyvateľov Štúrova ako aj ich majetok,“ vyhlásil šéf zeleného rezortu, ktorý ocenil vklad zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku do samotného diela. Tí postupne očistili vrchnú časť hrádze, pričom vykopali hlinitý, tesniaci a štrkový materiál, ktorý je v telese hrádze.

Do pripravených výkopov vložili ochrannú tesniacu fóliu, tak aby bola uložená do hĺbky 0,5 m pod úroveň koruny hrádze kvôli zamŕzaniu, no zároveň nad úroveň storočnej vody. Oprava protipovodňovej hrádze Štúrovo realizovaná z vlastných zdrojov Slovenského vodohospodárskeho podniku. Práce boli realizované od októbra do konca roka a vynaložené investičné náklady dosiahli 168 733 €.