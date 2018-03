ONLINE Koalícia končí: Mimoriadne rokovanie koaličnej rady, vzbura opozície v parlamente

BRATISLAVA - Vzbura koaličných partnerov. SNS a Most-Híd v utorok pokazili premiérovi Robertovi Ficovi náladu - obe strany totiž pripustili predčasné voľby. Bugárovci to však urobili oveľa radikálnejšie. Po dlhom rokovaní republikovej rady strany oznámili, že ak sa so svojimi vládnucimi partnermi na nich nedohodnú, odchádzajú z koalície.

Dva týždne po tom, čo sa Slovensko dozvedelo o vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, teda stojíme na prahu predčasných volieb. Bugárovci chcú rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS, pričom premiér Robert Fico (Smer-SD) takúto možnosť odmieta.

Vedenie Smeru-SD otázku prípadných predčasných parlamentných volieb riešilo ráno, následne sa konala koaličná rada, na ktorej ale k dohode nedospeli. K situácii sa v utorok má vyjadriť aj prezident Andrej Kiska.

Tlačovku SaS ste mohli sledovať NAŽIVO

14:42 K spolupráci s Igorom Matovičom sa vyjadria zajtra na tlačovke už aj s predsedom strany Richardom Sulíkom.

14:39 SaS nerokuje so stranou Most-Híd, o žiadne zákulisné rokovania nemajú záujem. Vysvetľuje aj absenciu Richarda Sulíka - dnes je v europarlamente.

14:34 Nie sme jednotné strany, hovorí o rozličnom postoji OĽaNO a SaS v parlamente Natália Blahová. Je to o vyjadrení postojov.

14:31 „Vyzývame policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby okamžite odstúpil zo svojej funkcie. Je to nutný krok k aspoň základnému upokojeniu situácie v spoločnosti a v polícii," odkazuje Ľubomír Galko a dodáva: „Je koniec a aj Tibor Gašpar by si to mal uvedomiť."

14:29 Zasadania parlamentu sa liberáli nebudú zúčastňovať do pondelka, tvrdí Natália Blahová. Budú v priestoroch NR SR, kde budú prístupní občanom.

14:27 Predčasné parlamentné voľby sú podľa SaS za dverami a je vraj nelogické, aby sa živilo presvedčenie, že táto vláda a tento parlament majú ešte mandát na schvaľovanie dôležitých vecí.

14:23 SaS tvrdí, že rozhodnutím Mosta-Híd sa fakticky rozpadla vláda Roberta Fica. „Desať rokov ničivej moci Roberta Fica stačilo," odkazujú liberáli prostredníctvom Jany Kiššovej.

14:19 Úrad vlády nebude musieť dať Národnej rade SR správu o tom, kedy presne bol informovaný Slovenskou informačnou službou (SIS) o nebezpečenstve vyplývajúcom z pôsobenia talianskej mafie na východnom Slovensku. Plénum totiž odmietlo návrh lídra OĽaNO Igora Matoviča, aby parlament zaviazal vládu takúto správu do siedmich dní dodať.

14:16 Vyjadrenie Andreja Danka:

14:08 Vláda je podľa Danka funkčná a má dôveru. Na predčasné voľby aj ďalšie varianty ako je výmena premiéra je vraj SNS pripravená.

13:48 „Dneska je to super," komentuje situáciu v pléne Danko.

Situáciu v parlamente ste mohli sledovať naživo

13:45 Béla Bugár povedal, že ak budú musieť rokovať týždeň, budú rokovať týždeň, informuje SME. Zatiaľ nepadla žiadna dohoda.

13:39 Hľadá sa poslanec Valocký. Schôdza je prerušená do 13:45.

13:25 Väčšina opozičných poslancov po tom, čo stiahla svoje návrhy, odišla zo sály.

13:21 Návrhy Beblavého ani Matoviča neboli schválené.

13:18 Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý navrhoval presunúť vládne návrhy zákonov z tejto schôdze, poslanci jeho návrh neschválili. „Je jasné, že vláda končí a mala by už len kúriť a svietiť. Ich návrhy v tejto chvíli stratili legitimitu a mali by byť posunuté dovtedy, kým ďalšia vláda dôveru parlamentu získa,“ povedal Beblavý.

13:15 Igor Matovič navrhuje, aby predložili záznam o tom, kedy bol úrad vlády informovaný o talianskej mafii na východnom Slovensku. Žiada to do 7 dní.

13:09 Prítomných je 92 poslancov. SaS sťahuje svoje legislatívne návrhy. Zmysel má vraj iba rokovanie o predčasných voľbách.

13:05 V parlamente je Béla Bugár aj celá opozícia. Začína sa minútou ticha.

13:03 Koaličná rada sa skončila.

12:50 Antonino Vadala opäť v rukách polície!

12:45 Plány a ciele Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku predstavil vedúci zastúpenia Ladislav Miko na dnešnom prvom, inauguračnom stretnutí u hlavy štátu. Vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku prijal prezident SR Andrej Kiska dnes o 11:00 v Prezidentskom paláci v Bratislave po prvý raz od Mikovho nástupu.

12:30 Národniari už hovorili o dátumoch prípadných predčasných volieb. Pripravení sú aj na letný termín, možné je aj spojenie s komunálnymi voľbami. Uvidí sa podľa dohody. Potvrdil to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

12:08 Podľa Denníka N sa bývalý minister kultúry Marek Maďarič domnieva, že za zánikom koalície sú aj konšpiračné teórie o Sorosovi. „Možno, ak by minister vnútra odstúpil minulý týždeň a ak by sa nevytiahla nezmyselná karta o sprisahaní pána prezidenta a Georga Sorosa, tak by podľa mojej mienky koalícia mohla pokračovať," povedal.

12:10 Šéfovia koaličných zoskupení SNS a Most-Híd Andrej Danko a Béla Bugár sa presunuli po debatách z parlamentu na Úrad vlády SR, kde zasadla Koaličná rada. Už od rána tu o vzniknutej situácii diskutovalo vedenie Smeru-SD, o výsledkoch zatiaľ neinformovali.

12:03 SaS ohlásila tlačovku na 14:20 v presscentre NR SR.

Tlačovku OĽaNO ste mohli sledovať ONLINE

11:40 Ako informujú Aktuality.sk, rokovanie Smeru-SD na Úrade vlády sa skončilo. Na miesto prišiel predseda Mostu-Híd Béla Bugár.

11:32 V NR SR podľa Denníka N v týchto chvíľach zasadá poslanecký klub SNS a rozhoduje o ultimáte Mosta-Híd.

11:28 Rokovať chce najskôr s hnutím NOVA a Zmena zdola. Chce takisto osloviť KDH, SMK-MKP či Progresívne Slovensko a SPOLU Miroslava Beblavého.

11:24 Detaily o tom, akým štýlom a pod akou značkou by si to predstavoval, Igor Matovič nepovedal. OĽaNO si želá predčasné voľby v čo najskoršom termíne.

11:18 Opozícia uvažuje, že na začiatku 28. schôdze NR SR vyskúša, či má koalícia v pléne dosť hlasov. „Asi spravíme nejakú obštrukciu," povedal po rokovaní poslaneckého grémia šéf Sme rodina Boris Kollár.

11:17 „Snažím sa zmieriť Alojza Hlinu s Richardom Sulíkom," vysvetľuje Matovič. Ako budúci Mikuláš Dzurinda sa ale nevidí.

11:15 Ján Budaj pozýva ľudí na piatkový protest. Gábor Grendel za hnutie NOVA odkazuje, že má viac ako 1000 členov a rozhodnutie sa rodí za rokovacím stolom, nie na tlačovej konferencii.

11:13 Matovič hovorí o kvalitnom tíme, ktorý je konkurencieschopný strane SaS. Ak pôjde KDH samostatne, hovorí, že to bude rizikom.

11:10 „Ľudia nám pomohli verejným tlakom dosiahnuť to, na čom sme my robili dlhé roky," hovorí. Chce podať ruku partnerom, aby neprepadli hlasy ako KDH či SMK-MKP. „Ľudia chcú od opozície zodpovednosť," tvrdí.

11:07 Na začiatku schôdze sa vraj OĽaNO nezaprezentuje. Má to byť podľa Veroniky Remišovej signál vládnej koalícii. „Nie opozícia je v kríze, ale v koalícia je v kríze," odkazuje.

11:04 Dávajú verejný prísľub, že nedovolia "skorumpovanej hydre", aby znovu prepadli hlasy. Prišiel vraj čas na nové SDK. „My chceme spájať," odkazuje Matovič.

11:02 Tlačovka OĽaNO sa začala.

10:43 Budovu Najvyššieho súdu na Župnom námestí v Bratislave pre bombovú hrozbu evakuuje polícia. V budove sídli aj ministerstvo spravodlivosti. Evakuácia by mala trvať do 13.00 hodiny.

10:35 Podľa Denníka N bude mimoriadna schôdza k odvolávaniu Roberta Fica v pondelok 19.3. o 9:00.

10:30 Aj podľa Jána Podmanického zo Smeru sú najpravdepodobnejšou možnosťou predčasné voľby, informuje SME. O 11:00 má zasadať poslanecký klub strany.

10:16 Andrej Danko berie na vedomie rozhodnutie Mosta-Híd:

10:10 Aj pre Fica budú podľa Zajaca v istú chvíľu riešením predčasné voľby.

Tlačovku KDH ste mohli sledovať naživo

10:06 „Ľudia nemôžu mať dôveru v túto vládu a v stranu Smer," odkazuje podpredseda KDH Pavol Zajac. Kaliňák aj Počiatek by na základe obvinení špeciálneho prokurátora Vasiľa Špirka mali byť vypočutí.

10:03 „Vzhľadom na vážnosť situácie postrádame spoločné vyhlásenie opozície," hovorí. Vyzýva Richarda Sulíka ako predsedu najsilnejšie opozičnej strany na stretnutie opozičných strán.

Pavol Zajac a Alojz Hlina - Foto: Topky.sk

10:01 „Krajina sa búri, ľudia sa búria," hovorí šéf KDH Alojz Hlina. Zo Slovenska sa vraj smejú aj v Kolumbii. KDH je pripravené aj na predčasné voľby.

09:40 SNS bude rokovať o predčasných voľbách v prípade, ak bude vláda nefunkčná. Na základe vyjadrení Bélu Bugára berú rekonštrukciu vlády z ich strany ako už uzavretú možnosť, píšu na svojej stránke.

09:25 O desiatej sa k aktuálnej situácii vyjadrí KDH.

09:15 Poslanecký klub OĽaNO má novú predsedníčku, vo voľbe poslancov sa ňou stala Veronika Remišová. Posadí sa tak na stoličku, ktorá zostala voľná po odchode Richarda Vašečku do KDH.

08:59 Zobudili sme sa do iného rána, odkazuje Ľubomír Galko.

08:50 Rozhodnutie Mosta-Híd rokovať o predčasných parlamentných voľbách a v prípade nedosiahnutia dohody opustiť koalíciu, je rozhodnutím, ktoré strana musela prijať, aby zabránila vlastnému rozpadu, tvrdí politológ Juraj Marušiak.

08:30 Ako prvé na dnešný deň ohlasuje tlačovku hnutie OĽaNO na 11:00.

07:45 Ľubomír Ondrejkovič z PS hovorí o predčasných voľbách ako o reštarte pre Slovensko, ktorý určí, či chcú ľudia konečne posunúť Slovensko dopredu a chcú nový vietor v politike. „Naša ponuka je jasná - chceme priniesť nové tváre nezaťažené politickou minulosťou, odborníkov, víziu pre krajinu a obnoviť právny štát," uviedol.

07:00 Parlament by mal dnes popoludní o 13:00 začať marcovú schôdzu diskusiou o údajnom zneužívaní Vojenského obranného spravodajstva v prospech strany Sloboda a Solidarita (SaS) v období pôsobenia Ľubomíra Galka (2010 - 2012) vo funkcii ministra obrany. Galko plánuje predniesť svoju reč k tejto téme.

Vystúpi Most-Híd z koalície?

„Republiková rada Mostu-Híd poveruje vedenie rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných parlamentných volieb. Ak tieto rokovania budú neúspešné, strana Most-Híd vystúpi z vládnej koalície," citoval v pondelok večer uznesenie rady Bugár.

Uviedol, že predseda vlády odmietol dohodnúť sa na predčasných voľbách, preto chce Most-Híd rokovať ešte so SNS. Doplnil, že pokiaľ dôjde k dohode o predčasných voľbách, ministri Mosta-Híd zostanú vo vláde. Bugár nepovedal, či jeho poslanci podporia návrh na vyslovenie nedôvery vláde, s ktorým chce prísť opozícia. „Ešte tam nie sme," poznamenal.

Béla Bugár

Ako pre TA3 povedal šéf KDH Alojz Hlina, na predčasné voľby sa kresťanskí demokrati poctivo pripravovali. „My sme sa na ne pripravovali a v kútiku duše sme dúfali,“ povedal. Aj Sme rodina Borisa Kollára považuje predčasné voľby za najpoctivejšie riešenie.

Faktický rozpad vlády

„Rozhodnutím strany Most-Híd ísť do predčasných volieb sa dnes fakticky rozpadla vláda Roberta Fica. Pre Slovensko a jeho občanov bude najlepšie, ak končí posledná vláda Roberta Fica, lebo desať rokov pri moci stačilo. Predstavitelia strany Most-Híd konečne pochopili, že v tejto koalícii nie je dobré zotrvať, škandálov a káuz je neskutočne veľa," odkazujú liberáli z SaS.

Blížiaci sa pád vlády považuje hnutie OĽaNO za zadosťučinenie pre všetkých slušných ľudí na Slovensku, ktorým v tejto zlomovej chvíli dali verejný prísľub, že urobia všetko preto, aby v predčasných voľbách opätovne neprepadli stovky tisíc hlasov demokratických voličov tak, ako sa to stalo vo voľbách v roku 2016, píše sa zas vo vyhlásení OĽaNO.

Šalamúnske rozhodnutie

Rozhodnutie republikovej rady koaličného Mostu-Híd je istým spôsobom šalamúnske, povedal to politológ Grigorij Mešežnikov. „Je to určitý krok dopredu, ale očakávania verejnosti boli iné," povedal. Napriek tomu tento môže tento krok zásadným spôsobom skrátiť funkčné obdobie tejto vlády, aj keď ešte nie je jasné, či a kedy dôjde k dohode.

Politický analytik Ján Baránek pripomína, že Most-Híd nešpecifikoval, či je poverenie jednať s koaličnými partnermi o voľbách časovo ohraničené. „Povedal síce čím skôr, ale je tam priestor na špekulácie a manévrovanie," uviedol na margo vyhlásenia Bélu Bugára, že voľby by podľa Mostu mali byť skôr, ako plánované jesenné komunálne voľby.

„Béla Bugár sa zachoval racionálne a správne. Na rozdiel od hystérie a nepochopenia reality zo strany mnohých iných politikov," vyjadril sa zas Daniel Krajcer (SK-OK!).

Úradnícka vláda?

Podľa podpredsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Antona Hrnka nie je rozhodnutie strany Most-Híd dobré, ale rešpektuje ho. Ako uviedol, národniari sú pripravení na akýkoľvek scenár. "Je to ich rozhodnutie a ich záležitosť. Slovenská národná strana je pripravená aj na predčasné voľby, ale táto vláda musí skončiť riadnym spôsobom. To znamená odmietame akúsi úradnícku vládu, či dokonca nejakú formu prezidentského rozhodovania," uviedol Hrnko.

"Táto vláda dokázala spraviť veľmi dobré veci, napríklad spojila témy, ktoré sa zdali byť nespojiteľné. To, že si to kazíme sami politikou, je už zrejme náš problém. Ekonomicky sa ale krajine darí a malo by sa v tomto trende pokračovať," doplnil poslanec Národnej rady SR Hrnko.

Opozičný poslanec NR SR z hnutia Sme rodina Milan Krajniak je rád, že o budúcnosti budú môcť rozhodnúť ľudia a nie politici, strany alebo oligarchovia v zákulisí. Reagoval tak na sociálnej sieti na dnešné rozhodnutie republikovej rady Mosta-Híd. "Voľby sú najférovejšie riešenie, ľudia rozhodnú a my ich názor budeme rešpektovať," uviedol Krajniak.

Reštart krajiny je blízko

Mimoparlamentné strany SPOLU - občianska demokracia a Progresívne Slovensko (PS) vítajú rozhodnutie strany Most-Híd podporiť predčasné parlamentné voľby. Zároveň vyjadrujú presvedčenie, že pre voličov budú v nových voľbách relevantnou alternatívou k súčasnej politickej garnitúre.

Na rozhodnutie Mosta-Híd na svojom facebooku zareagoval aj poslanec NR SR Miroslav Beblavý. „Tešili sme sa na dva roky postupného budovania SPOLU, ale zase šanca vymeniť Fica ešte v roku 2018 stojí za trochu zadýchania zo šprintu," napísal poslanec.

"SPOLU bude slušnou a odbornou možnosťou pre všetkých občanov Slovenska," uviedla hovorkyňa strany Silvia Hudáčková.

Ľubomír Ondrejkovič z PS hovorí o predčasných voľbách ako o reštarte pre Slovensko, ktorý určí, či chcú ľudia konečne posunúť Slovensko dopredu a nový vietor v politike. "Naša ponuka je jasná - chceme priniesť nové tváre nezaťažené politickou minulosťou, odborníkov, víziu pre krajinu a obnoviť právny štát," uviedol.