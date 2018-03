Skupina ľudí si vyberala provízie pri predaji zdravotníckej techniky, tvrdí Drucker

"Predmetom tejto zmluvy mala byť pomoc pri zabezpečení obstarania zdravotníckej techniky," povedal Drucker.

Okrem toho v priebehu tohto týždňa rezort zdravotníctva odhalil aj druhý prípad. "Ide o návrh zmluvy medzi niektorými farmaceutickými spoločnosťami a jednou advokátskou kanceláriou, ktorá ponúkala veľmi plytké právne služby," povedal minister zdravotníctva. Doplnil, že za tieto služby si vypýtala tri percentá z obratu z predaja liekov počas troch rokov od každej farmafirmy, pričom išlo o províznu odmenu. "K tomu mali byť uhradené aj všetky vzniknuté náklady. Považujem to za nehorázne," povedal Drucker. V obidvoch prípadoch podal rezort zdravotníctva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR.

Pripomenul, že od 1. januára platí zákon, keď sa drahé lieky dostali z tzv. výnimiek do kategorizačného procesu. Drucker uviedol, že zákon je nastavený tak, aby sa nedal obchádzať. "Nerád by som nechával priestor špekulantom, aby na pozadí kšeftovali. Nikto nepotrebuje žiadneho sprostredkovateľa na to, aby si nezákonným spôsobom vybavil to, na čo sú nastavená určité procesy, či už v oblasti nastavenia zákona alebo v oblasti obstarávacích zadaní," uzavrel Drucker.

Na svojom poste zostáva

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zostáva na svojom poste. Reagoval tak na otázky novinárov k aktuálnej spoločenskej a politickej situácii. Vyjadrenia premiéra Roberta Fica týkajúce sa miliardára Georgea Sorosa komentovať nechcel. "Dôverujem, že sme vyspelou krajinou a že sa vieme dopracovať k štandardnému fungovaniu," povedal na brífingu.

Podľa medializovaných informácií mal šéf rezortu zdravotníctva na sociálnej sieti medzi priateľmi Antonina Vadalu, talianskeho podnikateľa pôsobiaceho na východe Slovenska s údajným prepojením na taliansku mafiu. Minister objasnil, že má na sociálnej sieti dva profily, jeden verejný, druhý súkromný. "V rámci súkromného profilu som mal vyčerpaných päť tisíc priateľov, viac vás to nepustí. Snažil som sa vždy, keď som schvaľoval priateľov, pozrieť sa, či tam nie sú nejaké prejavy xenofóbie, násilnosti a tak ďalej. Ja si presne nepamätám, pri akej príležitosti sa mi dostal pán Vadala medzi priateľov, ale uznajte, že medzi pättisíc ľuďmi, to nie sú moji osobní priatelia," vysvetlil Drucker.

Minister nedisponoval žiadnou informáciou z bezpečnostných zložiek o spomínanej osobe. Po upozornení sa Drucker rozhodol stiahnuť zo svojho súkromného profilu všetky osoby, ktoré nepozná osobne. Vadalu minister nepovažuje za osobu známu z osobného kontaktu.

Moja skúsenosť s R. Kaliňákom nikdy nebola zlá

Skúsenosť ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) nikdy nebola zlá. Uviedol to počas piatkového brífingu v Bratislave. Vo vzťahu k akýmkoľvek podozreniam šéf rezortu zdravotníctva uviedol, že na to sú na Slovensku určené orgány, aby to dokázali prešetriť.