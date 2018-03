VIDEO Vážne obvinenie prokurátora voči Kaliňákovi, sabotáž! Šéf vnútra reaguje, je to absurdné

Špirko hneď v úvode svojho vyhlásenia deklaroval, že vystúpiť sa rozhodol sám bez akéhokoľvek ovplyvňovania osobami z politického, verejného či súkromného života doma i v zahraničí. "Podávam trestné oznámenie na ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáže," povedal Špirko.

Podľa jeho slov mu bola totiž poskytnutá informácia, že bola nariadená jeho diskreditácia ako "diskreditácia prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré som v tú dobu dozoroval, a to aj vrátane trestnej veci B.A. Haus, bola nariadená konkrétnou osobou, bola nariadená autoritatívne v zmysle vlastného postavenia, v zmysle vlastnej kompetencie, bola adresovaná podriadeným, na splnenie podriadeným. Konkrétnou osobou, ktorá mala nariadiť diskreditáciu prokurátora je minister vnútra SR Robert Kaliňák," vysvetlil Špirko. Trestné oznámenie podľa jeho slov podá aj preto, aby sa vytvoril priestor na riadne vyšetrenie a preverenie informácie, či skutočne došlo k vydaniu takéhoto nariadenia.

Jeho diskreditácia mohla podľa neho spočívať v tom, že došlo k vzneseniu obvinenia voči prokurátorovi, aby sa predišlo vyšetreniu závažných skutočností, ktoré boli "smerované priamo aj na tohto ministra podozrivého".

Špirko opísal, ako mu skutočnosť prezentoval "Oznamovateľ"

Podľa Špirka mu osoba "Oznamovateľa" poskytla informácie o tom, že Kaliňák s Počiatkom mali získať státisícove úplatky ako províziu zo zákazky na sieťové komponenty a technológie v pôsobnosti ministra vnútra. "Táto osoba mi poskytla citlivé informácie, ktoré sa týkali vysokopostavených činiteľov tohto štátu, rozhodol som sa, že využijem poznatky, ktorými disponuje táto osoba. Došlo k spísanie trestného oznámenie s touto sobou. To sa stalo kľúčovým momentom pre ďalší vývoj mojej veci," začal Špirko a dodal, že od tohto momentu sa z obvineného stal svedok a z prokurátora obvinený.

Zákazka rezortu vnútra

Prokurátor ÚŠP povedal, že asi v roku 2010 rezort vnútra realizoval zákazku týkajúcu sa sieťových komponentov a technológií. Svedok uvádzal spoločnosti, ktoré sa zúčastnili zákazky, osoby a finančné vzťahy. Popísal dve osoby. "Pán Milan riadil a menežoval tento projekt. Bol blízkou osobou ministra vnútra Roberta Kaliňáka a ministra financií Jána Počiatka. Pán Milan nezastupoval len ministerstvo, ale riadil a dohliadal na realizáciu projektov v prospech týchto osôb. Pán Milan mal blízko aj k Úradu vlády. Druhá osoba bolo označená ako "Peňaženka". Jej úlohou bolo vytvárať účtovné pozadie, transakčnú históriu peňazí, ktoré sa podarilo vytvoriť z týchto zákaziek a ktoré boli určené pre Jána a pre Roba. Jeho úlohou bolo zabezpečovať aj legalizáciu týchto peňazí, a to pre ministra vnútra SR a ministra financií SR. Peňaženka pôsobila ako poradca na ministerstve," ozrejmil Špirko.

Oznamovateľ mu uviedol, že za to, že jeho spoločnosť mohla byť do zákazky zapojená, bola vyplatená aj provízia. Tá sa pohybovala vo výške niekoľko desiatok percent z výnosov obchodu. "Celkovo v piatich čiastkach odovzdal 60, 100, 100, 100 - 150 a 100 tisíc eur, ktoré boli určené na odovzdanie Jánovi a Robovi," povedal Špirko s tým, že Peňaženka oznamovateľovi prizvukovala, že za týmto obchodom je Jano a Robo, že sú to ich peniaze. "V prípade, ak by nezaplatil, dostal by sa do konfliktu s tými osobami. Svedok pripustil, že ak by peniaze neodovzdal, znamenalo by to katastrofálne problémy. Peňaženka sama navrhla oznamovateľaovi, aby sa sám zapojil do tzv. legalizačnej schémy. Na konci tohto reťazca mala byť obchodná spoločnosť Forest, v ktorej ako spoločníci vystupovali Kaliňák a Počiatek," ozrejmil prokurátor.

Druhá veľká kauza

V tej dobe Špirko dozoroval aj kauzu B.A.Haus a uvedená schéma mu ozrejmovala aj vzťahy v tomto prípade. "Podľa oznamovavateľa išlo v tomto prípade o hodnotu 200 miliónov eur, ktoré mali ísť Kaliňákovi a Počiatkovi," povedal prokurátor s tým, že legalizačnú schému Špirko založil do spisu. "Zákazka bola účelová, mala slúžiť na to, aby sa vytiahli peniaze z ministerstva vnútra, aby sa urobil obchod v prospech Jána alebo Roba," citoval Špirko slová oznamovateľa.

Špirko sa ďalej pýtal, kto bol za odobratím predmetného spisu a jeho pridelením NAKA, keď z hľadiska právnej kvalifikácie tohto trestného činu nespadá do príslušnosti NAKA. Povedal, že až na základe rozhodnutia prezidenta PZ bola trestná vec pridelená NAKA - Národná protikorupčná jednotka. "Zo spisu vyplýva, že šéf protikorupčnej jednotky pán Krajmer (šéf Národnej protikorupčnej jednotky, pozn.red.) sám inicioval, aby vec prešla im." povedal.

Po angažovaní sa v tomto prípade začal Špirko podľa vlastných slov čeliť vykonštruovaným obvineniam, boli u neho vykonávané prehliadky, odňali mu osobné veci. Bol navyše vyšetrovaný Národnou kriminálnou agentúrou, do ktorej kompetencie podobné prípady nespadajú. Podľa Špirka však jeho prípad do kompetencie NAKA pridelil policajný prezident Tibor Gašpar, pričom zaoberať sa ním začala Národná protikorupčná jednotka. "Pre mňa vyvstávajú otázniky, komu to malo prospieť," povedal s tým, že jeho rodinní príslušníci boli monitorovaní informačno-technickými prostriedkami a rôzne podozrivé osoby sa napríklad vyskytovali v blízkosti jeho domu. "Štát zneužil prostriedky proti mne, pretože som sa rozhodol vyšetrovať závažnú trestnú činnosť," uviedol s tým, že pokiaľ sa zneužitie štátnej moci ministrom vnútra a vysokými policajnými funkcionármi dokáže, bude to "zásah do základov štátu".

Obvinenia voči Špirkovi

Prokurátor Vasiľ Špirko, ktorý pôvodne dozoroval vyšetrovanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka v kauze Ladislava B., čelil v minulosti opakovaným obvineniam. V októbri minulého roku čelil obvineniu z prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Ešte predtým v júli 2016 prokurátora obvinili zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Špirka obvinili z toho, že vyťažil informácie od daňového podvodníka Ľuboša V. o podozreniach z trestných činov na ministerstve vnútra a potom ich spísal ako jeho trestné oznámenie. Ľuboš V. ich aj podpísal, no potom podal trestné oznámenie, v ktorom tvrdil, že nevedel, čo robí a prokurátor ho podviedol. Špirko údajne tiež dal trestné oznámenie podpísať zapisovateľke, ktorá však pri úkone nebola prítomná. V prípade obvinenia z roku 2016 zasiahol generálny prokurátor Jaromír Čižnár a uznesenie o obvinení zrušili. V prípade druhého obvinenia Špirka očistila disciplinárna komisia.

Ten, kto prišiel s trestným oznámením voči Špirkovi bol občan SR, dal podnet a podanie na Úrad Špeciálnej prokuratúry k rukám jeho nadriadených. Tento prípad nevyhľadávala polícia, neprijímala to polícia. Na GP SR sa rozhodlo, že dozor bude vykonávať KR BB a vyšetrovanie bude vykonávať Národná protikorupčná jednotka. Z GP je dohodnuté, že ak sa nejaký podozrenie týka prokurátorov, bude to vybavovať Národná protikorupčná jednotka. Ak trestný čin spáchajú vymedzené osoby, ako napr. sudcovia a prokuratori.

Ku Špirkovi sa vyjadril policajný prezident

Na dnešnej tlačovke sa k slovám Vasiľa Spirka vyjadril policajný prezident Tibor Gašpar. Ako povedal, celou podstatou príbehu je to, či pán Špirko prijímal alebo neprijímal trestné oznámenie tak, že sa naplinili všetky náležitosti Trestného poriadku. Oznamovateľ hovoril, že to tak nebolo. Že podpisy nie sú tej osoby, ktorej sa spis týka. Znalec dospel k záveru, že ide o napodobeninu, zapisovateľka povedala, že pri podpise takej zápisnice nebola. To boli dôvody, ktoré viedli vyšetrovateľa k podaniu obvinenia.

Gašpar pokračoval, že bola vykonaná prehliadka jeho (Špirkovej, pozn. red.) kancelárie ako nebytového priestoru, na ktorú dal príkaz prokurátor. Bola vykonaná za prítomnosti nadriadeného prokurátora, aby nedošlo k manipulácii. "Napriek tomu sme sa dohodli na Generálnej prokuratúre SR, že obsah spornej zápisnice, ku ktorej sa oznamovateľ nehlási v celosti, bude riadne preverený a vyšetrovanie prebieha. Keď budú výsledky toho vyšetrovania, bude vám to oznámené. Nerozumiem invektívam, ale rozumiem tomu, že sa celé jeho (Špirkovo, pozn.red.) vyadrenie v kontexte týchto dní hodí," vysvetlil policajný prezident.

Policajný prezident Tibor Gašpar odmietol, že by mu dal Kaliňák príkaz na Špirkovu diskreditáciu. "Nedostal som žiadny pokyn na diskreditáciu Vasiľa Špirka," vyhlásil s tým, že vyjadrenia o účelovom diskreditovaní kategoricky odmieta. Uviedol tiež, že nevie nič o zákazkách, o ktorých hovoril Špirko. Tvrdí, že nevidel žiadnu legalizačnú schému.

Gašpar ďalej odmieta, že Špirka opakovane obviňovali účelovo. Podľa neho boli dôvody na vznesenie obvinenia. V súvislosti s tým, že Špirko podáva trestné oznámenie na Kaliňáka aj na Gašpara a ďalších vysoko postavených policajných funkcionárov, policajný prezident uviedol, že "každý občan SR môže podať trestné oznámenie, platí to aj o občanovi Špirkovi". Nevylúčil, že sa bude brániť.

"Po podrobnom oboznámení sa s vyjadrením Vasiľa Špirka a po osobnom stretnutí špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika so Špirkom, bude Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v dohľadnej dobe reagovať," uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Je to vážne, odkazuje Kiska

Vyjadrenie prokurátora Vasiľa Špirka považuje prezident SR Andrej Kiska za mimoriadne vážne a očakáva, že príslušné štátne orgány sa nimi budú adekvátne zaoberať. Informoval prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Podľa Hrnka si to načasoval

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko si svoje vystúpenie pred médiami zámerne načasoval pred piatkovými (9.3.) zhromaždeniami po celom Slovensku. Myslí si to Anton Hrnko zo SNS.

Konkrétnejšie sa však k téme vyjadriť nechcel, svoju úlohu si podľa neho v tejto veci majú robiť orgány činné v trestnom konaní, ktorým on osobne dôveruje. Hrnko nechcel povedať, či je za demisiu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorého Špirko vo svojich obvineniach spomína. Tvrdí však, že tak, ako v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, je aj v tomto prípade za vytvorenie dostatočného priestoru na dôkladné prešetrenie.

Most-Híd hovorí v spojitosti so Špirkom o mimoriadne závažnom obvinení. "Ak má pán Špirko podozrenie o zmarení a sťažení práce prokurátora a jeho diskreditácii, jeho povinnosťou je podať trestné oznámenie a orgánov činných v trestnom konaní, aby prípad zodpovedne vyšetrili a vyvodili trestnoprávne konzekvencie," uviedla v písomnom stanovisku hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Kaliňák to popiera

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) odmieta obvinenia prokurátora špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka, ktorý podáva na Kaliňáka a vysokopostavených policajných funkcionárov trestné oznámenie pre sabotáž. Kaliňák považuje Špirkove obvinenia za absurdné. Odmieta tvrdenia o úplatkoch, praní peňazí aj o diskreditácii Špirka. Hovoril to Kaliňák na štvrtkovej tlačovej konferencii.

"Som roky v politike a také absurdné obvinenia, aké vzniesol pán Vasiľ Špirko, som dávno nepočul. Uviedol, že sme zobrali úplatky vo výške 200 miliónov eur, že išlo o fiktívne dodávky systémov sieťových komponentov, že tieto peniaze sme vyprali a zlegalizovali cez firmu FoRest a za tým všetkým nasledovala moja osobná pomsta, prostredníctvom ktorej som ja viedol voči nemu trestné stíhanie s pokusom zdiskreditovať jeho a jeho rodinu," uviedol Kaliňák.

Vraj nesedia čísla

Minister hovorí, že nepozná proces ani systém, ako sa zo 16-miliónovej zmluvy dá ukradnúť 200 miliónov eur. Uviedol, že po nástupe vlády Ivety Radičovej v roku 2010 boli tendre v rezorte vnútra preverované. "V prípade tohto tendra ministerstvo pod mojím vedením nevyplatilo ani jedno euro. Po skontrolovaní týchto prípadov nové vedenie pri realizácii týchto zmlúv postupne vyplatilo sumy zhruba v hodnote 16 miliónov eur. Veľmi vážne pochybujem o tom, že by Daniel Lipšic kryl nejaký fiktívny obchod," povedal Kaliňák.

Odmietol tiež obvinenie z prania peňazí cez firmu FoRest. Kaliňák trvá na tom, že spoločnosť nikdy nemala iný príjem ako z prevádzky reštaurácií. "Žiadne schémy, konštrukcie financovania a neviem aké nezmysly to dnes pán Špirko porozprával, do firmy FoRest netiekli," vyhlásil minister.

Kaliňák tiež zdôraznil, že sa nepokúšal zdiskreditovať Špirka. "Nie ja som podával trestné oznámenie, nie ja som bol aktívny," vyhlásil Kaliňák a spojil Špirka s opozíciou. Zdá sa mu zvláštne načasovanie, teda že Špirko prišiel s obvineniami a hneď na to malo tlačovú konferenciu OĽaNO. "Jeho politické prepojenie s pánom Matovičom či pánom Sulíkom je jasné," uviedol Kaliňák a poukázal na protesty z minulosti, kedy opoziční politici chceli, aby Špirko čítal na pódiu.