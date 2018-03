História sa opakuje, Mikloš to povedal jasne: Fico má svojho Lexu, Kováča i Remiáša

Ivan Mikloš

BRATISLAVA - K udalostiam posledných dní sa vyjadrujú všetci. Študenti, nespokojná verejnosť, zahraničné médiá i politici. Na slovenskej politickej scéne to poriadne vrie. Vládna kríza stále nie je zažehnaná a medzi Ficom a opozíciou sa opäť spustil boj. Premiér zaútočil aj na prezidenta Andreja Kisku. Vyzerá to tak, že história sa opakuje. Presne na to poukázal Ivan Mikloš.