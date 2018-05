Fantóm Kysúc desil obyvateľov: Surovo napádal ženy, mesiace strachu

Obyvatelia Čadce žili dlhé mesiace v strachu. Neznámy fantóm napádal bezbranné obete v rôznych častiach mesta. Muži zákona ho dolapili vlani v decembri. Podľa polície Ján všetky svoje obete surovo zbil. Ako informuje televízia Joj, tri ženy kopal, keď spadli na zem. Museli vyhľadať lekársku pomoc. Na železničnej stanici napadol chlapca, ktorému potom skákal po hrudníku.

"Obvinený v Čadci napadol šesť žien a jedného chlapca," uviedol pre televíziu hovorca žilinskej krajskej prokuratúry Milan Cisárik a dodal: "Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Čadci podala obžalobu na 17-ročného Jána obvineného z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví."

Jánovi príbuzní sú z jeho konania a obžaloby zaskočení. "Veľmi ma to prekvapilo, pretože my sme ho celá rodina mali radi, nečakali sme toto od neho a verím, že buď je to psychického pôvodu, že to urobil, alebo má nejakú vadu," uviedla jeho teta. Ján ešte nedovŕšil 18 rokov, na čo bude musieť prihliadať pri rozhodovaní aj súd. "Ako mladistvému mu hrozí trest odňatia slobody na jeden a pol roka," uzavrel Cisárik.