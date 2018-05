Postrach tínedžeriek v Košiciach: Ondrej prepadával rovesníčky, skončil v cele

KOŠICE - Nebezpečný mladík skončil v rukách polície. Behom niekoľkých minút prepadol v Košiciach tri rovesníčky. Pri dvoch z nich sa mu krádež nevydarila, no tretej ukradol tašku.

Incidenty sa odohrali v stredu popoludní v mestskej časti Košice Západ. Ako opísala hovorkyňa košických policajtov Jana Mésarová, 17-ročná dievčina začala po tom, čo jej Ondrej strhol ruksak, kričať. Keď sa otočil, dievčina to využila a utiekla. O 10 minút si Ondrej vyhliadol 18-ročnú študentku, vyskočil spoza stojaceho auta a začal jej ťahať kabelku prevesenú cez rameno. Keď zakričala, že zavolá políciu, obvinený Ondrej sa zľakol a kabelku pustil. Dievčina zrýchleným krokom z miesta odišla. O pár minút na to lúpežne prepadol ďalšiu 17-ročnú študentku, ktorej sa pokúsil vytrhnúť kabelku prevesenú cez rameno. To sa mu aj po krátkom zápasení o kabelku podarilo. S lupom z miesta ušiel.

Polícia mladíka dolapila

Dve dievčiny udalosť oznámili polícii. "V priebehu 5 minút vyslaní policajti OO PZ Košice Západ podozrivú osobu zdržali neďaleko miesta činu. Ku skutku sa priznal a policajtom ukázal miesto, kde ukryl svoj „lup“. Následne osobu podozrivú zo spáchania trestného činu lúpeže obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie," opísala policajná hovorkyňa.

Košičan skončil v cele policajného zaistenia s podnetom na väzobné stíhanie. Dievčinám zranenia nespôsobil, pričom jednej z nich spôsobil škodu vo výške 50 eur. "Za tento skutok, spáchaný na chránenej osobe, hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Mladistvej osobe sa trestná sadzba znižuje na polovicu," uzavrela Mésarová.