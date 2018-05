Šokujúce VIDEO z diaľnice D1: Agresívni vodiči zaútočili na Patrika bejzbalkou, ťažké zranenia

Nehoda, pri ktorej vyhasol život 33-ročného vodiča, sa stala v pondelok na diaľnici D1. V Dubnici nad Váhom a v jej okolí sa pre odstraňovanie nehody začali tvoriť veľké kolóny a polícia žiadala vodičov o trpezlivosť.

Upozorňujeme, že video obsahuje vulgarizmy

„Doposiaľ neznámi páchatelia asi o 21.50 h v Dubnici nad Váhom v blízkosti svetelnej križovatky pri supermarkete Tesco zablokovali vozidlom VW Passat striebornej farby s ilavskou poznávacou značkou Škodu Fabia červenej farby. Z vozidla vystúpili dvaja muži, jeden z dvojice vytiahol z kufra bejzbalovú palicu a so slovami "ako to jazdíš" udrel vodiča Fabie Patrika pálkou do hlavy. Poškodený pri útoku utrpel zlomeniny tvárových kostí, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a operačný zákrok," informovala polícia.

Polícia žiadala verejnosť o pomoc a nakoniec zadržala oboch páchateľov. "Vďaka videu sme vypátrali týchto "hrdinov", ktorí sú už obvinení z pokusu zločinu „ublíženie na zdraví“ spáchaného formou spolupáchateľstva v súbehu s prečinom „výtržníctvo“. Naďalej prebiehajú ďalšie procesné úkony," informovala polícia.