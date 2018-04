PRÁVE TERAZ Definitívne rozhodnutie: Podnikateľa Vadalu spájaného s Ndranghetou vydáme Talianom

KOŠICE - Dlhoočakávaný súd je tu. Najznámejší Talian ostatných dní žijúci na Slovensku Antonino Vadala sa dnes opäť postavil pred sudcu. Ten rozhodol o jeho vydaní do Talianska. Pýtali sme sa expertky na trestné právo Lucie Kurilovskej, čo s ním teraz bude. Na Slovensku je totiž tiež trestne stíhaný, ale pre iný skutok.

Súd rozhodol o vydaní Antonina Vadalu do Talianska. Jeho väzba sa tak zmenila z predbežnej na vydávaciu. Obe procesné strany sa vzdali námietok, rozhodnutie je právoplatné. Kedy bude Vadala vydaný do talianskej väzby, závisí od viacerých okolností, uviedol jeho advokát.

Antonino Vadala žijúci na východnom Slovensku je v Taliansku trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. Návrh na vydávaciu väzbu podala košická krajská prokuratúra spolu s originálom európskeho zatýkacieho rozkazu a ďalšími potrebnými listinami. Taliansky podnikateľ najnovšie čelí na Slovensku aj obvineniu pre podvody s eurofondmi.

Vyvstáva preto otázka, ktoré trestné stíhanie bude u Vadalu uprednostnené, a teda či bude vydaný do Talianska alebo ostane v našej krajine, kde súbežne prebieha iné trestné stíhanie. "Európsky zatýkací rozkaz má prednosť. Dôvodom, aby osoba nebola vydaná, nie je to, že u nás je začaté trestné stíhanie," vysvetlila nám rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. Faktom je aj to, že Vadala začal byť v Taliansku trestne stíhaný a obvinený skôr ako v inom prípade na Slovensku.

V Taliansku stíhaný za drogy

Vo väzbe je od 13. marca, keď ho zadržala slovenská polícia. V Taliansku je stíhaný za drogy. Košický krajský súd rozhodol najprv o jeho vzatí do predbežnej väzby. Voči tomuto rozhodnutiu podal Antonino Vadala sťažnosť, ktorú Najvyšší súd SR 12. apríla zamietol.

Vadalov advokát Jaroslav Homza

Na Slovensku stíhaný pre podvody s eurofondmi

Taliansky podnikateľ najnovšie čelí na Slovensku aj obvineniu pre pokus zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a pokus zločinu subvenčného podvodu. Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) uznesením z 13. apríla začala v tejto veci trestné stíhanie. Podľa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa to týkalo pokusu vylákať v roku 2009 od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) eurodotácie v celkovej výške zhruba 120.000 eur.

O aktivitách a kontaktoch talianskeho podnikateľa na Slovensku písal okrem iného pred svojou násilnou smrťou investigatívny novinár Ján Kuciak. Vo svojom poslednom nedokončenom článku poukázal na prepojenie slovenských vysokých politikov s talianskou mafiou ´Ndrangheta. Bývalá priateľka Antonina Vadalu Mária Trošková sa stala asistentkou vtedajšieho premiéra Roberta Fica.