Úrady o účasti Troškovej na stretnutí s Merkelovou klamali: Vedela o citlivých informáciách

BRATISLAVA - Martin Dúbeci z Progresívneho Slovenska zverejnil na Facebooku šokujúce informácie. Mária Trošková mala prístup k citlivým informáciám, ktoré nemôžu ísť na verejnosť. Napriek tomu, že nemala bezpečnostnú previerku, pretože ju nepotrebovala. Nič také sa na diplomatickej návšteve v Berlíne nedialo. Aspoň to tvrdili úrady predtým. Vyzerá to tak, že všetko je inak.

Ministerstvo zahraničných vecí priznalo, že Mária Trošková mala prístup k citlivým informáciám, ktoré nemôžu ísť na verejnosť "zverejnením informácií by došlo k narušeniu legitímnych očakávaní tretích strán na ochranu informácií poskytovaných v diplomatickom styku". Uviedol na svojom Facebooku Martin Dubéci.

Vraj sa na stretnutí nič nedialo

"Úrad vlády, NBÚ aj MZV sa tvárilo, že počas neslávne známej návštevy Roberta Fica u Angely Merkel v Berlíne, ktorého sa zúčasntila aj Mária Trošková sa nič zásadné a citlivé nedialo, takže nevadí, že tam bola. Však "len sekretárka"," napísal Dubéci. Trošková sa stretnutia zúčastnila aj napriek výhradám nemeckých diplomatov.

Dubéci požiadal MZV o zverejenie zápisu a podlkadov. "Ak je to taká banalita, určite poskyntnú. Samozrejme, že nie. Dnes som dostal siahodlhé rozhodnutie MZV, kde vysvetľuje, že informácie v diplomatickom styku sú citlivé a ich nezodpovedné šírenie by narušilo naše vzťahy s inými krajinymi a medzinárodné právo," uviedol.

To, čo sa tam preberalo, neboli banality

"Pointa. Je úplne legitímne, že si štát chráni informácie v diplomatickom styku. Nešlo mi o to si čítať, o čom sa bavia Fico a Merkel. Išlo o to ukázať, že to čo sa tam preberalo, nie sú banality. Nech sa páči, na hlavičkovom papieri MZV," napísal Dubéci a priložil celé znenie rozhodnutia ministerstva zahraničných vecí o sprístupnení informácií zo stretnutia.

​

Fico má podľa Dubéciho plné reči ochrany Slovenska. "To vyzerá tak, že na citlivé stretnutie si zoberie človeka s kontaktmi na organizovaný zločin. Vo veľa krajinách by pri takýtoch failoch navždy skončili, v zopár aj pred súdom. Najviac zo všetkého ma však hnevá, ten bordel v celej tejto oblasti. Toto sa musí zmeniť, vidíme, že to nie je sranda (a darček pre frajerku), ale národná bezpečnosť a reputácia krajiny," dodal na záver.