Vadala o pár dní opustí Slovensko: Súhlasil s vydaním do Talianska, v ceste mu nič nebráni

KOŠICE - Neslávne známeho talianskeho podnikateľa žijúceho na Slovensku už nič nedelí od odchodu do Talianska. Dnes súhlasil so svojím vydaním. V krajine je obvinený z drogovej trestnej činnosti a benátsky súd ho chce mať doma.

Podnikateľ Antonino Vadala súhlasí s vydaním do Talianska. Sám to uviedol pred prokurátorkou košickej krajskej prokuratúry počas piatkového výsluchu. "Predmetom výsluchu bolo okrem doručenia písomností aj zisťovanie stanoviska Antonina V. k európskemu zatýkaciemu rozkazu na jeho osobu. Antonino V. s vydaním do Talianska súhlasí," potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko.

Ako hovorca vysvetlil, prokurátorka má od dnešného dňa desať dni na to, aby vydala písomné rozhodnutie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu. Po tom, čo predmetné rozhodnutie vydá, začína plynúť polícii desaťdňová lehota na to, aby odovzdanie vyžiadanej osoby zrealizovala. O vydanie sa stará slovenská pobočka Medzinárodného úradu policajnej spolupráce SIRENE.

Antonino Vadala je stíhaný aj na Slovensku

Taliansky podnikateľ čelí obvineniu aj na Slovensku. Ide o obvineniu pre pokus zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a pokus zločinu subvenčného podvodu. Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) uznesením z 13. apríla začala v tejto veci trestné stíhanie. Podľa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa to týkalo pokusu vylákať v roku 2009 od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) eurodotácie v celkovej výške zhruba 120.000 eur.

O aktivitách a kontaktoch talianskeho podnikateľa na Slovensku písal okrem iného pred svojou násilnou smrťou investigatívny novinár Ján Kuciak. Vo svojom poslednom nedokončenom článku poukázal na prepojenie slovenských vysokých politikov s talianskou mafiou ´Ndrangheta. Bývalá priateľka Antonina Vadalu Mária Trošková sa stala asistentkou vtedajšieho premiéra Roberta Fica.