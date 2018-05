Hviezdna herečka má o 33 rokov mladšieho manžela: Je to úžasný muž!

"Nemusíte sa spolu na všetkom zhodnúť, no mali by ste si užívať spoločnosť toho druhého. Percy je úžasný muž, je veľmi milý a starostlivý. Ľudia sa sobášia, keď po tom najviac túžia. Keď však tento pocit opadne, hovoria si, 'Do pekla, kto je tento človek?'. Musí tam byť niečo, čo to nahradí," uviedla v rozhovore pre magazín Hello!.

Collins tiež prezradila, že je v lepšej fyzickej kondičke ako jej muž. "Hovorím svojmu manželovi, ktorý má 51 rokov - aspoň myslím, nikdy si to nepamätám, že by mal viac cvičiť. Ja cvičím oveľa viac ako on. Ľudia by sa mali o seba viac starať v mladosti aj v strednom veku. Aspoň sa potom, keď budú mať 65 alebo 70, nerozpadnú," vyjadrila sa.

Joan Henrietta Collins sa venuje herectvu už od detstva. Študovala na Kráľovskej akadémii divadelných umení. Zahrala si vo filmoch ako The Girl in the Red Velvet Swing (1955), Rally 'Round the Flag, Boys! (1958), Bravados (1958), The Stud (1978), The Bitch (1979) či Flintstonovci 2 (2000). Preslávila sa však najmä ako predstaviteľka Alexis zo seriálu Dynastia (1981 - 1989), za ktoré ju šesť ráz nominovali na Zlatý glóbus, pričom v roku 1983 trofej aj získala. Od toho istého roka má aj hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. V roku 2015 jej udelili titul Dame.