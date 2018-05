Ďalší prominentný sobáš na obzore: Známi Slováci sa zasnúbili, pozrite na ten prsteň!

Speváčka a herečka Mamba Dasha, známa zo šou X Factor či SuperStar, prežíva aktuálne šťastné obdobie. S tanečníkom Tonym Poruchom, s ktorým tvorí pár už tri roky, sa nielen, že stanú v novembri tohto roka po prvýkrát rodičmi, ale čoskoro aj manželmi. Zaľúbenci sa totižto pred niekoľkými minútami pochválili na sociálnej sieti, že sa zasnúbili.

Speváčka zverejnila fotografiu, na ktorej sa držia za ruky a Dáši sa na prste ligoce krásny zásnubný prsteň. Všetko sa to zrejme udialo na hrade Devín, ktorý je na fotografii v pozadí. Pod záber pridala speváčka heštegy „ano“ a „poruchovci“ a tiež prsteň a srdiečka, čím dala jasne najavo, že so žiadosťou o ruku súhlasila. A potvrdila to aj Topkám: „Áno, zasnúbili sme sa a sme veľmi šťastní.“ Snúbencom srdečne gratulujeme.

