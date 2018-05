Krásne! Hviezdny Tom Hanks už 30 rokov miluje túto ženu

Tom Hanks a Rita Wilson sa zoznámili v roku 1984, keď sa stretli počas nakrúcania seriálu Bosom Buddies. Ich vzťah sa začala o pár mesiacov neskôr a v roku 1988 si povedali svoje "áno". Pre slávneho herca to je druhé manželstvo a k synovi a dcére mu pribudli ďalší dvaja synovia.

Tom Hanks a Rita Wilson stvárnili zaľúbencov aj pred kamerami.

Dvojica v uplynulých dňoch oslávila 30. výročie sobáša, čo v šoubiznise nie je až také časté. „Sme požehnaní, lebo sa máme naozaj radi. Aj u nás sú občas búrky, ale nie je to nič vážne. Vždy sa dá cez to preniesť,” povedal na margo svojho manželstva obľúbený herec.

Zaujímavé je, že keby sa Tom a Rita spoznali skôr, možno by z nich ani manželia neboli. „Keby sme my dvaja chodili do rovnakej školy, tak by som určite nenabral odvahu, aby som ju oslovil. Bola príliš temperamentná, krásna a veľmi obľúbená,” uviedol Hanks pre 60 Minutes. A Rita so smiechom dodala, že zrejeme by mu ani nedla šancu, aby išli spolu na rande.

Tom Hanks a Rita Wilson v deň svadby a po rokoch.