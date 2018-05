Bítlsákovi sa dostalo neobvyklej pocty: Vyznamenanie mu udelila samotná kráľovná

"Toto vnímam ako veľkú poctu pre mňa a moju rodinu a myslím na to, akí by boli moja mama a otec z Liverpoolu pyšní, keby to videli," vyjadril sa pri slávnostnej príležitosti muzikant. Rad spoločníkov cti dostávajú osobnosti za najmimoriadnejšie zásluhy v umení, literatúre, vede, politike či priemysle. Rad môže mať maximálne 65 členov.

James Paul McCartney je jedným z najslávnejších hudobníkov všetkých čias. Členom spomínanej kapely The Beatles bol v rokoch 1960 až 1970. Slávna štvorka, ako kapelu prezývajú, vo Veľkej Británii nahrala a vydala dvanásť štúdiových albumov. Po jej rozpade pôsobil do roku 1981 v skupine Wings, v ktorej hrala aj jeho zosnulá manželka Linda McCartney. Je tiež členom dua The Fireman, s ktorým vydal tri albumy. McCartney má na konte šestnásť sólových štúdioviek. Dva razy ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy, v roku 1988 ako člena The Beatles a o jedenásť rokov neskôr aj ako sólového umelca. Zahral si v snímkach Ťažký deň (1964) či Pomoc (1965).