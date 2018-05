Sado-maso vyjde JOJku poriadne draho: Za TOTO televízia zaplatí mastnú pokutu!

BRATISLAVA - Ešte koncom novembra Jojka odvysielala v hlavnom večernom vysielacom čase filmový hit 50 odtieňov sivej. No a práve to ich teraz vyjde poriadne draho. Rada pre vysielanie a retransmisiu totiž tento týždeň rozhodla, že televízia bude musieť zaplatiť poriadne mastnú pokutu. Kvôli tomuto!

Šteklivý film plný oplzlých rečí a sado-maso praktík Jojka odvysielala koncom novembra v prime time o 20:35. Aby tak mohla urobiť, označila ho ako nevhodný do 15 rokov. Podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu však „obsahoval obscénne vyjadrovanie, zobrazenie erotických pomôcok a scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami.“

A práve preto mal byť správne označený ako nevhodný a neprípustný až do 18 rokov, ako ho uvádzali aj kiná. Vtedy by ho však televízia mohla zaradiť do svojho vysielania až po 22:00. Rada preto tento týždeň rozhodla o tom, že Jojka musí zaplatiť mastnú pokutu vo výške 8000 eur. Informovala o tom hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.

Televízia Joj odvysielala o 20:35 film 50 odtieňov sivej.

Televízia Joj tento rok zinkasovala už viac finančných sankcií. Najvyššiu pokutu dostala začiatkom februára, a to celých 20-tisíc eur za program Aféry, ktorý vysielala v ranných hodinách. No inkriminovaná epizóda obsahovala sexuálne scény, vulgárne a expresívne vyjadrovanie, a preto mala byť označená ako nevhodná pre maloletých do 15 rokov. Vtedy by ju však televízia mohla vysielať až po 20:00.