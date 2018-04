Hviezdy im nepriali: Hudobnícky pár to ukončil, o dôvodoch mlčia

Miranda Leigh Lambert je americká country speváčka, ktorá sa v roku 2003 preslávila účinkovaním v speváckej súťaži Nashville Star, kde skončila na tretej priečke. Hudobníčka debutovala v roku 2005 štúdiovkou Kerosene. Vydala tiež albumy Crazy Ex-Girlfriend (2007), Revolution (2009), Four The Record (2011), Platinum (2014) a The Weight of These Wings (2016). Za Platinum dostala Grammy v kategórii Najlepší country album. Cenu získala tiež v roku 2011 v kategórii Najlepší ženský spevácky výkon v žánri country.

Anderson East, vlastným menom Michael Cameron Anderson, je americký hudobník a spevák, ktorý sa venuje r'n'b, popu a blues. Hudobnú kariéru rozbehol v roku 2009, keď pod menom Mike Anderson vydal album Closing Credits for a Fire. Ako Anderson East debutoval EP Fire Demos (2010), po ktorom nasledovali ďalšie EP Transitive Property (2011) a albumy Flowers of the Broken Hearted (2012), Delilah (2015) a Encore (2018).