Slávny terminátor po náročnej operácii srdca: Vonku z nemocnice, je ako rybička

LOS ANGELES - Rakúsko-amerického herca a bývalého kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera v piatok prepustili z nemocnice Cedars-Sinai v Los Angeles. Americkému týždenníku Us Weekly potvrdil informáciu nemenovaný zdroj z jeho okolia.

„Je nadšený, že je už doma a cíti sa výborne," dodal zdroj. Sedemdesiatročný herec podstúpil 29. marca výmenu srdcovej chlopne. „Nebol to akútny zákrok, bola to plánovaná operácia," povedal predtým jeho hovorca Daniel Ketchell pre agentúru Associated Press.

Lekári Schwarzeneggerovi podľa neho museli vymeniť srdcovú chlopňu, ktorú mu voperovali už v roku 1997. „Náhradná chlopňa z roku 1997 nikdy nebola myslená ako permanentná, a jej životnosť už vypršala," vyjadril sa hovorca.

Arnold Alois Schwarzenegger začínal ako kulturista a sedemkrát získal titul Mr. Olympia. Ako herec je známy najmä z akčnej sci-fi série Terminátor (1984, 1991, 2003, 2015), no diváci ho môžu poznať aj vďaka snímkam ako Barbar Conan (1982), Komando (1985), Predátor (1987), Dvojičky (1988), Total Recall (1990), Policajt zo škôlky (1990), Posledný akčný hrdina (1993), Junior (1994), Pravdivé lži (1994), Batman a Robin (1997) či dvoch filmov zo série Expendables (2012 a 2014). V rokoch 2003 až 2011 zastával post guvernéra Kalifornie a po dvoch volebných obdobiach sa opäť vrátil k hereckej kariére.