Obrovský žiaľ a more sĺz: Iveta Malachovská pochovala milovanú mamu

BRATISLAVA - Iveta Malachovská (52) včera prežila jeden z najťažších dní vo svojom živote. O 11:30 sa v Bratislavskom krematóriu naposledy rozlúčila so svojou milovanou mamou Martou (†73).

Tá pred niekoľkými dňami podľahla zákernej rakovine pľúc. Podľa dostupných informácií ju trápil zhoršený zdravotný stav už niekoľko posledných mesiacov a ťažký boj s chorobou napokon, žiaľ, prehrala.

Iveta Malachovská sa včera v bratislavskom krematóriu naposledy rozlúčila s milovanou mamou..

Do krematória sa s moderátorkinou mamičkou prišlo rozlúčiť asi 100 ľudí. Malachovská prišla v sprievode manžela Martina a dcéry Kristíny a nechýbala ani Ivetina sestra s rodinou. V ťažkej situácii brunetku podporili i známi a priatelia, medzi ktorými nechýbali Karin Majtánová, Nora Beňačková či Ada Straková. Zhruba polhodinového obradu sa zúčastnil aj Sväťo Malachovský, no po jeho bohu chýbala partnerka Petra Molnárová. Pani Martu napokon do neba odprevadila pieseň Šiel, šiel od Karola Duchoňa.

Iveta Malachovská sa dočkala podpory aj od kolegyne Karin Majtánovej.