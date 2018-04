Nela Pocisková poriadne riskovala: Spoliehala sa na dulu bez osvedčenia?!

BRATISLAVA - Hoci od pôrodu Nely Pociskovej (27) ubehlo už niekoľko dní, okolnosti, ktoré ho sprevádzali, stále vyvolávajú rôzne reakcie. Herečka totiž svoju dcérku Lianu priviedla na svet cestou do nemocnice, z čoho otec i rodina umelkyne obviňujú jej dulu. Tá totiž absolútne neodhadla situáciu a čerstvá dvojnásobná mamička sa tak nestihla dostať do nemocnice.

Celá situácia rozhnevala členky občianskeho združenia Slovenské duly, ktoré na Slovensku ako jediné združujú certifikované pôrodné asistentky. Tá, ktorá sa mala postarať o hladký priebeh Pociskovej pôrodu, k nim však nepatrí. Ako sme sa dozvedeli, okrem OZ Slovenské duly v našej krajine nie je žiadne ďalšie združenie, ktoré by tieto ženy školilo a certifikovalo.

„Akú dulu si vybrala pani Pocisková k pôrodu je samozrejme jej osobným rozhodnutím, ktoré nie je v tejto situácii potrebné hodnotiť, chceme však poukázať na to, že členky nášho združenia sú vyškolené na to, aby práve situáciám opísaným v článkoch predchádzali, aby nevynášali diagnostické súdy o tom, čo v poriadku je alebo nie je, ale aby v prípade potreby zabezpečovali matke podporu a potrebné informácie, na základe ktorých sa rodiaca žena sama rozhoduje,“ vyhlásila riaditeľka združenia v tlačovej správe.

Nela Pocisková počas tehotenstva využívala pomoc pôrodnej asistentky. Tá ju napokon sklamala.

Pani Lapšanská ďalej poukazuje na to, že prístup Nelinej asistentky nebol správny. „Žiadna dula, ktorá je členkou nášho združenia si nemôže dovoliť ubezpečiť rodiacu ženu, že jej bolesti sú v poriadku, alebo diagnostikovať intenzívnosť kŕčov cez telefón,“ vyjadrila sa o konaní doteraz neznámej ženy. Kontaktovali sme aj tajomníčku združenia, ktorá nám povedala, že hoci na Slovensku ako jediní certifikujú duly a Pociskovej asistentka k nim nepatrí, v zahraničí je možné urobiť si takýto kurz v priebehu pár dní.

„Napríklad v Londýne sa to dá urobiť za tri dni. A ony sa potom vyhlásia za dulu. U nás takéto školenie trvá minimálne dva a pol roka, kým žena dostane certifikát. Musí absolvovať pôrody pod dohľadom lekárov, psychickú i zdravotnícku prípravu a mnohé ďalšie náležitosti, kým sa k nejakej rodičke dostane,“ povedala nám Andrea Kožíková, ktorá sama pracuje ako dula.

Keďže sa na verejnosť dostali informácie, že Nela pôvodne údajne chcela rodiť len v prítomnosti svojho partnera a pôrodnej asistentky, zaujímalo nás, či je niečo také vôbec možné. „Nie, u nás by to znamenalo porušenie etického kódexu. Ani riadne vyškolená a certifikovaná dula nedokáže nahradiť lekára. Ona je skôr ako partner, stará sa o ženinu psychickú podporu a pripravuje ju na pôrod,“ povedala tajomníčka, ktorú mrzí, že to, ako herečkina asistentka neodhadla situáciu, teraz hádže zlé svetlo na všetky duly.