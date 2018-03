Rokenrolová legenda dostala poriadnu nakladačku: Elton John chce na fanúšikoch len zarobiť

LONDÝN - Britský spevák Rod Stewart sa pichľavo vyjadril na margo záverečného turné svojho kolegu Eltona Johna. Podľa jeho slov to "zaváňa predajom lístkov" a nie je to "rock and roll". Stewart to povedal moderátorovi Andymu Cohenovi v Bravo TV. Zároveň podotkol, že neverí na záverečné turné. "

"Nikdy som o tom nehovoril, ak pôjdem do dôchodku, neoznámim to verejne. Proste len zmiznem," uviedol Stewart, ktorý záverečné turné považuje za "nečestné". Sir Elton, ktorý ohlásil svoje rozlúčkové turné vo februári, na vyjadrenia svojho kolegu nereagoval.

Sir Roderick David "Rod" Stewart počas kariéry pôsobil v niekoľkých kapelách. V 60. rokoch minulého storočia sa stal členom už nefungujúcej formácie The Jeff Beck Group, s ktorou vydal albumy Truth (1968) a Beck-Ola (1969). Známy je tiež z kapely Faces a jej nahrávok First Step (1970), Long Player (1971), A Nod Is as Good as a Wink... to a Blind Horse (1971) a Ooh La La (1973). Držiteľa Grammy či BRIT Award uviedli v roku 1994 do Rock'n'rollovej siene slávy ako sólového umelca a v roku 2012 mu vzdali rovnakú česť aj ako členovi spomínaných Faces.

Sir Elton Hercules John, vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, počas svojej vyše 50-ročnej kariéry predal vyše 300 miliónov kópií nahrávok na celom svete. Je tak jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias. Okrem množstva iných ocenení získal aj šesť Grammy, vrátane Grammy Legend Award, päť BRIT Awards, Oscara, Zlatý glóbus či divadelnú cenu Tony. V roku 1994 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song, Candle In The Wind či Saturday Night's Alright For Fighting.