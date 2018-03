Vandal zneuctil mŕtvu legendu: Aha, čo urobil so sochou Davida Bowieho!

Na záberoch z webkamery nainštalovanej pri soche možno vidieť zahaleného vandala ako pri nej sprejuje odkazy "RIP DB" a "Najprv nakŕmte bezdomovcov". Muž okrem toho postriekal aj časť diela. To hneď v utorok začali čistiť dobrovoľníci.

Vandalizmus na prvej Bowieho soche na svete odsúdili viacerí ľudia z Aylesbury. "Vandalizmus je strašný. Daňoví poplatníci teraz budú platiť za vyčistenie a práve vandal je tým, kto ironicky obral ľudí bez domova o peniaze," vyjadrila sa jedna z tamojších obyvateliek Helen Light. "Toto je hlúpe a pochabé. Nemusí to byť každého šálka kávy, ale vandalizmus jednoducho nemá zmysel," povedal ďalší miestny obyvateľ Nigel Howlett. Hudobný promotér David Stopps, ktorý zorganizoval zbierku na vytvorenie sochy, uviedol, že farbu z nej dokážu odstrániť a budú ju strážiť každý deň.

Bowieho socha s názvom Earthly Messenger (v preklade Pozemský posol) je dielom Andrewa Sinclaira a zobrazuje umelca v jeho civilnej podobe z roku 2002, ako sa pozerá na viaceré svoje alter egá na čele s excentrickým Ziggym Stardustom, pričom z reproduktorov nad ním bude každú hodinu hrať niektorá z jeho piesní. Socha stojí na tamojšom Market Square, ktoré hudobník spomína v úvodnej piesni Five Years z albumu The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972). Skladby z tejto nahrávky po prvý raz predstavil práve počas koncertu v Aylesbury, kde takisto v premiére predviedol aj piesne z albumu Hunky Dory (1971). Earthly Messenger vznikol vďaka peniazom z grantov a spomínanej verejnej zbierky, v ktorej sa predvlani podarilo získať 100-tisíc libier.

David Bowie, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako spomínaný The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977). Na konte má 26 sólových štúdioviek.

Podarilo sa mu získať šesť Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo šesť BRIT Awards, vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.