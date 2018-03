Mary Havranová KONEČNE priznala nového frajera: Už nahradila známeho tanečníka!

BRATISLAVA - A už má iného! Nie tak dávno verejnosť prekvapila informácia, že Mary Havranová (23) už nejaký čas netvorí pár s Lukášom Hojdanom. Hoci tanečníka z markizáckeho Let's Dance spočiatku zapierala niekoľko týždňov, nakoniec predsa len priznala, že sa nestretávajú iba na priamych prenosoch v Inchebe, ale i v súkromí. Dlho im to však nevydržalo....

Krátko po skončení obľúbenej šou sa totiž začalo šuškať, že medzi mladými umelcami to nevyzerá práve ružovo. A napokon sa ukázalo, že klebety boli skutočne založené na pravde. Šťastne vyzerajúca dvojica sa skutočne rozišla. Mladá hviezdička z Oteckov dokonca, zdá sa, vymazala svojho bývalého partnera zo života už definitívne.

Zo sociálnych sietí totiž zmizli ich spoločné fotky a hoci Lukáš doteraz „lajkuje“ brunetkine príspevky ostošesť, spätnej rekcie sa mu nedostáva. A niet sa čo čudovať. Po tom, ako Markíza spustila seriál Oteckovia, herečka sa čoraz častejšie začala objavovať po boku svojho televízneho partnera Mareka Fašianga.

Mary Havranová ešte nedávno tvorila pár s Lukášom Hojadom.

Práve vďaka tejto skutočnosti verejnosť istý čas špekulovala, či Mary netvorí pár práve s ním. Najnovšie sa však zdá, že v hre je niekto úplne iný. Len nedávno totiž krásku vyspovedali v rádiu Europa 2, kde moderátorov zaujímalo, ako momentálne funguje v súkromí. V éteri sa teda logicky vyskytla aj otázka, či sa po jej boku objavil nový muž.

Tí, čo dúfali, že herečka tvorí pár so spomínaným kolegom, zostali sklamaní. Jednoznačne sa totiž vyjadrila, že medzi ňou a Marekom ide len o číre priateľstvo. No keď prišlo k otázke, či to znamená, že je momentálne voľná, brunetka zostala ticho. A po ňom jej nakoniec nezostalo nič iné, než priznať, že niekoho predsa len má.

O koho presne ide, však Havranová konkretizovať odmietla. Jediné, čo priznala, bolo to, že nejde o žiadneho muža z jej fachu. Kto teda nakoniec ulovil krásnu herečku, zostáva pre tento moment záhadou, no napriek tomu je jasné, že nejde o žiadneho herca. A keďže Mary si svoje súkromie úzkostlivo stráži, jeho identita zrejme zostane istý čas utajená.