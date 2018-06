Toto v SuperStar nikto nečakal: Obrovské prekvapenie pre všetkých!

PRAHA - Boli bez šance! Vo včerajšom vydaní speváckej šou SuperStar 2018 už išlo do tuhého. Rozhodovalo sa totiž o tom, kto z pätice súťažiacich dostane šancu zabojovať v takzvanom super finále. Vzácne tri miestenky si prekvapivo odniesli všetky zostávajúce dievčatá, ktoré svojich súperov na plnej čiare deklasovali.

Včera sa na obrazovkách Markízy a Novy odvysielalo už štvrté finálové kolo piateho ročníka SuperStar. Na základe diváckych SMS hlasov sa do super finále prebojovali tri dievčatá - Karmen Pál-Baláž, Tereza Anna Mašková a Eliška Rusková, z ktorých nasledujúcu nedeľu vzíde absolútna víťazka tejto šou.

Od štvorice porotcov si všetky tri postupujúce vyslúžili len samé chvály a ich fenomenálne výkony niekoľkokrát ohodnotili ako najlepšie vystúpenia v celej histórii súťaže. Superlatívmi zároveň nešetril ani moderátor Leoš Mareš, ktorý pred kamerami na rovinu povedal, že Tereza je pre neho absolútny strop a tiež najväčší talent, aký sa doposiaľ v tomto projekte objavil.

Leoša Mareša aj porotcov najviac uchvátila speváčka Tereza Anna Mašková.

Tesne pred bránami finále ostali dvaja talentovaní mladíci - Jakub Pružinský a Petr Borkovec. No hoci ich baby jednoznačne deklasovali, doma do vankúša rozhodne plakať nebudú. Bezprostredne po vyradení sa totiž vyjadrili, že to dievčatám dopriali a sú radi, že o vytúžený titul zabojujú práve ony.

Už budúcu nedeľu zabojujú tieto tri dievčatá o titul SuperStar 2018.