Martina Schindlerová po 14 rokoch opäť na obrazovkách: Takto sa zmenila!

BRATISLAVA - So životom v ústraní je koniec! Ubehlo neuveriteľných 14 rokov, odkedy Martina Schindlerová (29) bojovala o víťazstvo v prvej sérii populárnej speváckej šou Slovensko hľadá Superstar. Po skončení súťaže do roku 2008 randila s o 15 rokov starším Branislavom Záhradníkom, ktorý bol vtedajším členom vedenia STV. Štvorročný vzťah sa však napokon nečakane skončil a po Martine akoby sa zľahla zem.

Nové informácie o živote speváčky sa na verejnosť dostali až v roku 2012, keď sa s tehotenským bruškom vydala za vplyvného podnikateľa Kamila. Tomu na svet napokon priviedla dvoch spoločných potomkov – dcérku Martinku a synčeka Kamilka. Po svadbe sa Martina opäť stiahla do ústrania a získať akékoľvek informácie o jej živote bolo takmer nemožné.

Nič o nej nevedeli bývalí kolegovia zo Superstar, niekdajší priatelia a na slovo skúpy bol i jej otec, ktorý kedysi o svojej dcére poskytoval vyjadrenia viac než ochotne. Nedávno sa však začalo šuškať, že rodinná idylka speváčky sa chýli ku koncu. Podľa portálu fakt24 sa v Schindlerovej domácnosti aktívne skloňuje slovo rozvod a podľa uvedeného zdroja už rodina žije oddelene.

Martina Schindlerová sa po rokoch ukázala pred kamerami.

Martina zmenila farbu vlasov a výrazne pochudla.

Hoci tieto informácie nikto oficiálne nepotvrdil, zdá sa že Martina naozaj začína nový život. Po rokoch hier na skrývačku sa totiž dnes prvýkrát objaví na televíznych obrazovkách. Spolu s niekdajšími kolegami zo Superstar prijala pozvanie do markizáckej Chart show, kde si spoločne zaspievali niekdajší hit „Kým vieš snívať“.

Z fotografií, ktoré nám televízia poskytla, je zrejmé, že speváčka prešla obrovskou zmenou. Po ohnivo červených vlasoch už nie je ani stopky a zmizli aj jej typické ženské krivky. Brunetka výrazne schudla, čo vidno najmä na jej kostnatých ramenách, tenkých nohách a úzkom páse. V tvári však neustále pôsobí dievčensky ako kedysi a počas nakrúcania sa veselo usmievala. Je teda otázne, či je za úbytkom váhy stres z údajného rozvodu alebo ide len o zmenu životného štýlu.

Dievčenské črty tváre a príjemný úsmev zostali Martine dodnes.

Nevedno, či sa Schindlerová odteraz bude na verejnosti objavovať častejšie alebo sa spoločne so svojimi dvomi deťmi opäť stiahne do úzadia. Hoci sa odhodlala po rokoch postaviť pred kamery, vyjadrovať sa o súkromí zjavne nechce. Na Adelinu otázku, ako sa má, s úsmevom odpovedala stručným dobre a výrazom, akoby sa nechumelilo. Ako to teda s kedysi šikovnou speváčkou dopadne v budúcnosti a či z nej skutočne bude rozvedená matka, zrejme ukáže len čas.