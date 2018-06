Porotkyňa SuperStar Knechtová skončila v rukách lekárov: KOLAPS!

Katarína Knechtová je v poslednom období doslova v jednom kolotoči. Okrem aktivít, ktoré bežne súvisia s jej hudobnou kariérou, sa k ním pred časom pridalo aj porotcovanie v speváckej šou SuperStar. Tmavovláska tak musí cestovať zo Slovenska do Prahy a po priamom prenose zas späť domov.

Vysoké pracovné tempo sa jej však v týchto dňoch nepríjemne vypomstilo. Informovala o tom na sociálnej sieti Instagram, kde zavesila fotku s napichnutou infúziou v ruke. „Keď je toho veľa, nezabudnite hydratovať, lebo skončíte ako ja,“ napísala k fotke speváčka. Tú sme aj oslovili, nech nám prezradí, čo sa jej vlastne stalo.

„Mali sme toho za posledné týždne dosť veľa, skúšali sme s kapelou, pripravovali sa na festivalovú sezónu, do toho sme hrali, nahrávala som nový singel Svety a k nemu aj nový videoklip do ranných hodín. Do toho prejazdy, málo spánku, málo vody,“ prezradila pre Topky.sk Knechtová. Tá sa pred včerajším priamym prenosom SuperStar cítila vyčerpane, no zároveň sa nešila na premiéru jej nového singlu.

„Som unavená, ale veľmi sa teším na dnešné kolo a na premiéru singla Svety, ku ktorému pustím do sveta aj nový videoklip. Réžie sa zhostil Martin Kazimir, ktorý už robil videoklip Naveky. Som nadšený, ako to celé dopadlo a výsledok je úžasný. Bola to fuška pre všetkých, ale stálo to za to,“ netají nadšenie speváčka.

Hudobníčka však bude musieť zo svojho vražedného tempa zvolniť. Lekári jej nariadili oddych... A Knechtová to neberie na ľahkú váhu. „Mala som kľudový režim v rámci možností, cítim sa už lepšie. Najbližšie dni budem oddychovať, chystám sa do Tatier,“ dodala porotkyňa.