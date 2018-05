Jeho sexi vizáž je preč: Takto sa zmenil známy slovenský sexsymbol!

BRATISLAVA - Fúha, to je ale zmena! Slovenský sexsymbol Ján Dobrík (33) si dlhé roky pestoval imidž urasteného fešáka, ktorého neodmysliteľnou súčasťou bol okrem iného aj krátky a upravený zostrih vlasov. Teraz je ale všetko úplne inak.

Herec Ján Dobrík, známy zo seriálových počinov Divoké kone, Panelák, Druhý dych, či Rodinné prípady, si za svoj príťažlivý zovňajšok vyslúžil na Slovensku oslovenie sexsymbol. Niet sa však čomu čudovať. 33-ročný rodák z Banskej Bystrice sa totiž okrem vyšportovanej postavy môže pýšiť aj peknými črtami tváre, šarmantným úsmevom a uhrančivým pohľadom, vďaka ktorému mu všetky ženy doslova padali k nohám.

Ján Dobrík si aj vďaka seriálu Divoké kone vyslúžil oslovenie sexsymbol.

Sympatický umelec sa v utorok večer objavil za hádačským pultom v jojkárskej šou Heslo, kde upútal pozornosť výrazne zmeneným imidžom. Kým doposiaľ si ho diváci pamätali ako urasteného fešáka s krátkym zostrihom vlasov, teraz prekvapil podstatne inou frizúrou.

Dobrík sa totiž zrejme rozhodol osviežiť svoj rokmi zaužívaný look a nechal si narásť dlhšiu ofinku. Nuž a táto síce drobná, no to viac zaujímavá zmena z neho vyčarovala celkom iného chlapa. Veď presvedčte sa napokon sami!

Herec Ján Dobrík si nechal narásť ofinku.

V jojkárskej relácii Heslo prekvapil Ján Dobrík zmeneným imidžom.