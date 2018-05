KONIEC skrývania?! Rytmus a Jasmina prichytení na rande: A nechýbali ani intímnosti!

Začiatkom mája českým a slovenským šoubiznisom zarezonovala informácia o tom, že by raper Patrik Rytmus Vrbovský mal byť po rozchode so známou pop divou Darou Rolins znovu zadaný. Zahľadieť sa mal do novej moderátorky speváckej šou SuperStar Jasminy Alagič.

Brunetku sme v tejto súvislosti aj oslovili, no všetko vtedy rázne poprela. „Usmievame sa na tom všetci od rána, jasné, že je to blbosť, my sme kamaráti. Mne ako človek sedí, ale nie, nie sme partneri,“ povedala pre Topky.sk Alagič. No zdá sa, že na tom predsa len niečo bude.

Do redakcie sa nám totiž ozvala čitateľka, ktorá dvojicu minulý týždeň vo štvrtok nafotila okolo ôsmej večer vo Viedni. Známi Slováci si tam zašli na večeru a už podľa snímok je jasné, že sa k sebe správali viac než dôverne. Došlo dokonca aj na intímnosti - Rytmus si Jasminu v jednom momente pritisol k sebe.

„Správali sa ako pár... Jasmina na ňom ‚visela‘. Bozkávala ho stále,“ prezradil nám náš zdroj. Toto však nemal byť jediný moment, kedy dvojicu spolu videli. Približne pred týždňom mali byť spolu tiež v Budapešti a aj vtedy mali mať k sebe blízko. Podľa nášho zdroja mal raper držať brunetku za zadok či dokonca jej dať pusu. Tak čo, Jasmina, Patrik, naozaj ste len kamaráti?!

Patrik Rytmus Vrbovský a Jasmina Alagič si zašli na romantickú večeru do Viedne.

Jasmina Alagič a Patrik Rytmus Vrbovský sa k sebe správali intímne.