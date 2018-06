Bezcitný útok na Jasminu kvôli vzťahu s Rytmusom? TOTO bolo už cez všetky čiary!

BRATISLAVA - Totálny hyenizmus! Popularita je celkom príjemná, no má aj svoju odvrátenú tvár. Svoje už o tom vie aj moderátorka SuperStar Jasmina Alagič (28). Tá je síce pre svoju pozitívnu energiu a vždy dobrú náladu mnohými milovaná, no nájdu sa už predsa len aj takí, ktorým leží doslova v žalúdku. To, čo jej nedávno adresoval jeden z jej neprajníkov, bol už naozaj čistý hyenizmus.

O tom, že Jasmina Alagič a Patrik Rytmus Vrbovský sú do seba zahľadení až po uši, niet ani pochýb. Jasnou rečou napríklad hovoria ich zamilované fotografie či láskyplné vyznania, ktoré si navzájom adresujú na sociálnych sieťach.

No kým jedna časť fanúšikov im dopraje, tá druhá ich vzťah už od začiatku „pochováva“. Pod nedávnym video príspevkom brunetky sa v reakciách dokonca objavil komentár, z ktorého až doslova behá mráz po chrbte. „Aby si rakovinu mala,“ počastoval Jasminu nehumánnym výrokom jeden z jej sledovateľov. Či bezcitný odkaz bol reakciou na jej vzťah so známym rapperom, to sa s určitosťou nedá zhodnotiť. Internetoví neprajníci by si však takéto drsné slová, evokujúce často aj smrť, mohli radšej odpustiť.

Jasmíne hejter na Instagrame napísal odkaz, z ktorého až mrazí. Zdroj: Instagram

V tejto súvislosti sme preto oslovili aj samotnú moderátorku, ktorej sme sa opýtali, ako vníma takýchto hejterov v živote, či podobné nenávistné komentáre objavujúce sa už aj na jej profiloch na internete. „V prvom rade som šťastný človek od svojho narodenia, svoj život si milujem užívať a úprimne sa teším z každého jedného dňa. Celý život sa však vyhýbam negatívnym ľuďom a negatívnym veciam, pretože je len na vás, na čo sa zameriate – či na dobro alebo na zlo,“ vyjadrila sa pre Topky.sk sympatická brunetka. „A presne tak, ako to mám nastavené v živote, mám aj na Instagrame. Namiesto venovania pozornosti negatívnym komentárom sa teším z tých milých, prajných, pozitívnych ľudí, ktorých tam mám oveľa viac,“ dodala v závere Alagič.

Jasmina Alagič je veselá kopa, ktorá si užíva život najviac, ako sa len dá. Hejterov a nenávistné komentáre preto vôbec nerieši. Zdroj: Instagram