Módne (s)hity: Femme fatale Štefková, smrteľne zladená Zelinová a... TOTO je dokonalý pár!

BRATISLAVA - Minulý víkend sa konalo veľké finále súťaže krásy Miss Slovensko 2018. To si nenechalo ujsť mnoho prominentných osobností. Včera sme vám priniesli prvú várku outfitov, na ktoré sa svojím odborným okom pozrela módna stylistka Andrea Ziegler. A teraz vám prinášame ďalšie módne kúsky. Svoj názor na to, ako sa známe tváre vyobliekali, môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Laura Longauerová, Miss Slovensko 2014

Farba jej pristane. Šaty tiež. Také na kráľovnú. Myslím, že nie je čo vytknúť. Či sa páčia alebo nie, je už vec osobného názoru či vkusu.

Lenka Tekeljaková, 2. vicemiss Slovensko 2016

Biela je farbou čistoty. Lenke veľmi pristane. V kombinácii s čipkou a dlhým plášťom sa snúbi punc ženskosti a rafinovanosti. S doplnkami ako kabelka a topánky by som sa viac pohrala. Tie mi tu úplne štýlovo nesedia.

Libor Bouček s priateľkou Gabrielou, moderátor

Dokonalý pár. Neskutočne estetické, vkusné a zladené. Pán ako pravý gentleman a dáma ako kráľovná večera. Myslím, že svojím imidžom si uctili hostiteľa, ale i hostí. Oblečením totiž vyjadrujem aj toto.

Lucia Habancová, moderátorka

Farba skvelá - aktuálna a tento typ žltej jej pristane. Nie som si ale istá, či strih šiat je to pravé orechové. Pridáva jej to na objeme a pôsobí mohutnejšie, ako v skutočnosti je. Teda aspoň na tejto fotke to takto pôsobí. Možno kratšia tuniková alternatíva by bola lepšia voľba.

Marek Fašiang, herec

Elegantné, ale niekde zabudol sako. Košeľa by mala byť zapnutá a doplnená vhodným doplnkom. Takto to pôsobí neupravene, nedokončene.

Mária Časnochová, finalistka Miss Slovensko 2010

Príjemne ženské s nádychom šmrncovnej romantiky. Výborne zladený účes aj mejkap. Dala to na dámu, ako sa patrí.

Mária Zelinová, moderátorka

Farebný kontrast, hravá extravagancia, zmyselná ženskosť. Kombinácia, ktorú vie smrteľne zladiť jedine Maja. Zaujímavé, odvážne, s puncom elegancie. Je vec osobného vkusu, či sa to páči.

Michaela Šimoničová, finalistka Miss Slovensko 2017

Taká kvetinka. Príjemná ženská romantika. Účes a mejkap skvele ladia. Náušnice mi prídu trochu mimo kontextu. Chce to zladenie s celkovým štýlom.

Miriam Mattová, Miss Bikini 2013

Overal je výborná alternatíva aj do spoločnosti. Neviem ale, či už toto nie je príliš odvážne. Je fajn vedieť odhadnúť hranicu, kedy vkus končí. Pozornosť ale určite mala.

Mirka Luberdová, 1. vicemiss Slovensko 2003

Veľmi jej to pristane. Vrcholne elegantné, žensky sofistikované. Výborná farba, ktorá lichotí jej pleti. Účes aj mejkap to celé dopĺňajú. Výborné!

Romana Škamlová, 1. vicemiss Slovensko 2007

Čo znamená príslovie v jednoduchosti je krása? Tu je odpoveď. Niekedy stačí tak málo. Opäť podotknem, že šaty robia človeka. Správny strih, „tá“ farba a v neposlednom rade materiál, sú alfou a omegou úspechu výberu. Všetko so všetkým ladí od hlavy po päty. Dokonalé!

Soňa Skoncová, moderátorka

Šaty majú parádnu farbu. Samozrejme, ak sa cíti v takomto dekolte dobre, asi proti gustu žiaden dišputát. Úprimne - dlhšie šaty sú pre ňu lepšia voľba. Ale opäť sa zopakujem, je to vec osobného vkusu. Účes a mejkap skvele zladené s celkovým stylingom.

Soňa Štefková, modelka

Femme fatale. Doslova. Krásna žena. Môže si dovoliť zaexperimentovať. Pristane jej to aj takto. Vie to a cíti presne, kde je tá hranica, kedy je to sexi a inšpiratívne zároveň.

Veronika Husárová, Miss Slovensko 2007

Neviem, či už toto nie je príliš odvážne. Aj keď si môže dovoliť odhaľovať, nie som si istá, či je práve toto trefa do čierneho. Navyše mám dojem, že táto podprsenka skôr prsia deformuje. Možno korzet by bola lepšia voľba. Asi by som sa viac pohrala s detailmi.