Nový pár slovenského šoubiznisu: Slovenka s najkrajším telom zbalila zajačika (21)!

Spoločnosť jej robil už na prvý pohľad mladší muž a bolo nad slnko jasné, že medzi dvojicou ide o niečo viac, než len o bežné priateľstvo. A ako sa nám podarilo zistiť, sympatický fešák je naozaj Mattovej partnerom. Podľa našich informácií má ísť o 21-ročného Filipa, ktorý pochádza zo susednej Českej republiky a venuje sa vinárenskému biznisu.

Miriam Mattová prišla na premiéru filmu Parralel po boku svojho nového partnera Filipa.

Hoci ide o čerstvú známosť, krásna blondínka pôsobí mimoriadne šťastne.

Oslovili sme teda aj samotnú Miriam, či by nám o svojej polovičke nemohla povedať niečo viac. „Áno, sme spolu. Ešte to ale trvá veľmi kratučko a je to naozaj čerstvé, preto by som sa k tomu nerada nejak viac vyjadrovala,“ povedala nám kráska, ktorá nám prezradila aj to, že hoci je Filip Čech, so stretávaním sa problém nemajú. Býva totiž iba 40 minút od Bratislavy.