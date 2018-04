Známy seriálový herec musel opustiť svojho osemtýždňového syna: Za všetko môže TOTO

Tam napísal, že si pôvodne myslel, že má len migrénu, neskôr mu však diagnostikovali spomínané vírusové infekčné ochorenie, ktoré sa lekárom podarilo zachytiť v skorom štádiu. Ako tiež uviedol, momentálne žije u svojich rodičov, ktorí bývajú neďaleko jeho domu. Miranda je otcom dvoch detí. Okrem spomínaného Francisca má s manželkou Vanessou Nadal syna Sebastiana, ktorý sa narodil v roku 2014.

Lin-Manuel Miranda sa preslávil ako autor úspešných broadwayských muzikálov In The Heights a Hamilton. Obe hry, v ktorých sa aj predstavil, si vyslúžili množstvo nominácií a cien. In The Heights získal napríklad Grammy pre najlepší muzikál a celkovo štyri ceny Tony vrátane jednej pre Mirandu, ktorú si odniesol za najlepšiu pôvodnú hudbu. Hamilton zas triumfoval na odovzdávaní Tony v roku 2016, keď premenil šestnásť nominácií na jedenásť trofejí.

Miranda získal vďaka hre okrem dvoch Tony za najlepšiu pôvodnú hudbu a najlepšie libreto dokonca aj Pulitzerovu cenu. Ako televízny herec sa ukázal v seriáloch ako napríklad Sopranovci (1999 - 2007), Ako som spoznal vašu mamu (2005 - 2014) alebo Moderná rodina (2009). Podieľal sa aj na soundtracku animáku Vaiana (2016), ktorý mu vyniesol nominácie na Oscara a Zlatý glóbus v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň (How Far I'll Go).