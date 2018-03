Víťaz reality šou Mojsejovci Paul Project: Čoskoro už dvojnásobným otcom!

Pavla Petríka mnohí ľudia poznajú z reality šou Mojsejovci pod prezývkou Model. Dnes sa venuje hlavne hudobnej produkcii. Intenzívne tvorí so speváčkou KAMI, je autorom piesní detskej dvojice TOM a ELO s ich populárnym songom HEJ, DO ŠKOLY, ale môžete si ho pamätať aj z piesne ANJEL v spolupráci s raperom Suvrenom.

S manželkou Ivkou, ktorá pracuje v IT sfére, čakajú už druhého potomka. Malý Leonard má tri a pol roka a s Paulom si už tiež občas zaspievajú. „Keď ma počuje z radia, alebo z CD vie, že to spieva tatino,“ hovorí šťastný otec. Druhé dieťa sa im má narodiť koncom júla a podľa jeho slov to bude opäť chlapček. „Manželka ma informovala, že pokračujeme ďalej, pokiaľ to nebude dievčatko. Tak možno v takomto tempe založím nejaký futbalový tím,“ smeje sa hudobník.

No napriek starostiam s prípravami na príchod ďalšieho člena rodiny, Pavol nezaháľa. Nedávno totiž natočil nový videoklip ku coveru songu TooGood At Goodbyes od Sama Smitha. „Táto pieseň ma oslovila od prvého počutia. Dovolil som si ju zaspievať, aj keď je to veľmi náročná pieseň. Väčšinou sa spieva vo falzete, a takúto farbu a prejav som zatiaľ ešte v žiadnej piesni neukázal“ hovorí.

Ako sám prezrádza, pri natáčaní tohto klipu skoro odmrzol, pretože ho vyrábali asi v tom najchladnejšom období, ktoré dorazilo na Slovensko. Vonku bolo totiž až mínus desať stupňov. „Točili sme to síce vo vnútri, ale ten priestor nebol vykurovaný, takže po tých mrazoch tam mohlo byt pokojne viac ako mínus dvanásť. Bolo to veľmi náročné, mrzli mi ruky, a keďže sme to cele natáčali zrýchlene, a musel som sa triafať do synchrónov, tak po nejakom čase mi už ani ústa nefungovali tak ako by mali,“opisuje Paul.

Cover piesne TooGood At Goodbyes je predzvesťou albumu, ktorý Paul Project vydá koncom tohto roka. „V apríli predstavím prvú pieseň z pripravovaného albumu. Bude sa volať ONA, a bude venovaná mojej manželke,“ dopĺňa radostne Košičan.

Klip k piesni: