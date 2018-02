Mojsejová na nepoznanie: Ako sexi 17-tka... Páni, riadna raketa!

Nora Mojsejová je verejne známa už pekných pár rokov a za ten čas prešla rôznymi premenami vizáže. Za Braňa Mojseja sa vydávala ako plnoštíhla krátkovlasá bruneta, väčšina ľudí ju však na televíznych obrazovkách spoznala ako plnoštíhlu dlhovlasú blondínu. Aktuálne sa podnikateľka pýši tmavým dlhým három a poriadne schudnutou postavou.

Najnovšie sa na sociálnej sieti pochválila záberom, na ktorom by ju spoznal zrejme naozaj iba málokto. Ide totiž o fotku z Norinej mladosti, na ktorej má, ako nám sama prezradila, necelých 17 rokov. „Toto bolo fotené pred 42 rokmi. Mala som tam asi tri mesiace pre 17-tkou,“ priznala topkám Nora.

Ako vidieť na zábere, v tej dobe ohurovala predovšetkým ultra štíhlou postavou a postupne zostrihanými tmavými vlasmi. Na fotke je oblečená v bledom svetríku a krátkych bielych nohaviciach, čím vystavila svoje štíhle nohy na obdiv. Hotová čaja, ako okomentovalo záber aj mnoho jej fanúšikov: „Aká čaja“. „To už vtedy si vytŕčala z radu. Máš to v sebe a to je super,“ napísal ďalší a mnohí sa pridali. „Postavička ako lusk, nohy ako modelka, aká raketa,“ znel jeden z komplimentov. „Nechápem, čo som si dala tie krátke nohavice,“ zamyslela sa po rokoch Norika nad svojím outfitom. No pri pohľade na záber je jasné, že také štíhle nohy neukázať by bol hriech.

Okrem iného nás zaujímalo aj to, ako si na toto obdobie spomína a ako vznikla tá fotka. „Poslala mi ju kamoška, niekde to vyhrabala a veľmi som sa potešila. To je jediná fotka, čo mám. V tej dobe som mala frajera z Prahy, to si pamätám, a všetky mi ho závideli,“ odvetila s úsmevom Košičanka a dodala: „Ale boli to nádherné časy.“ Fotografiu si môžete pozrieť v našej GALÉRII»