Neverila vlastným ušiam: Virtuóz dojal celé talianske letisko, Mirka bola hrdá, že je Slovenka

BRATISLAVA – Do redakcie sme dostali krásny tip od čitateľky Miroslavy, ktorá na talianskom letisku natrafila na dychberúce vystúpenie populárneho slovenského virtuóza – Jozefa Hollého. Svojou spontánnou hrou na klavír chytil ľudí za srdce. Miroslava jeho vystúpenie zvečnila na krátkom videu. Vypočujte si jeho improvizáciu aj vy. Budete ohromení.

Miroslava, ktorá letela pravidelnou linkou z talianskeho letiska Leonarda da Vinci-Fiumicino 5. marca okolo 21:15 smerom do Viedne, bola nesmierne hrdá na to, že je Slovenka. Pred vstupom do gatu jej učarovala nádherná hra na klavíri, ktorá rozozvučila celú halu. Cez stojacu skupinu ľudí okolo virtuóza nedokázala ihneď identifikovať, kto je jej autorom.

„Keďže klavírnu hru milujem, nedalo mi nepodísť bližšie. Za klavírom som spoznala nášho klaviristu Jozefa Hollého, ktorý bol pravdepodobne tiež na ceste niekam, a takýmto spôsobom krátil chvíľu sebe aj mnohým ďalším cestujúcim,“ napísala nám Miroslava, ktorá je autorkou videa. Dojatá Miroslava prezradila, že bolo neuveriteľné vidieť naživo, ako mu behali prsty po klavíri. Hollý si za svoj výkon vyslúžil obrovský aplauz.

Autorka videa spoznala, že Jozef Hollý hral hudbu Hansa Zimmera a jeho skladbu k filmu Pearl Harbour či pieseň z Pirátov v Karibiku. Zaznela vraj aj zaujímavá úprava Jacksona. „Bola som tak úprimne pyšná, že je náš,“ dodala Miroslava.