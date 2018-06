Komunikácia roka! Slováci píšu o poriadnej hanbe, hotel v B. Štiavnici zvozili pod čiernu zem

BRATISLAVA - Vyrovnať sa s kritikou býva pre ľudí veľmi ťažké. Svoje skúsenosti s tým majú najmä verejne známe osoby, ktoré sa pravidelne objavujú na televíznych obrazovkách či v iných médiách a starajú sa o chod spoločnosti. Sociálne siete však slobodu vyjadrenia svojej nevôle rozšírili do takej miery, že pre niektorých je tvrdou skúškou diplomacie a trpezlivosti a niektorí z nich ju nezvládnu. Podľa internetových užívateľov je takýmto prípadom aj hotel v Banskej Štiavnici pri Počúvadle, ktorého admin na facebooku zvolil naozaj nevhodný spôsob komunikácie.

Debatu na sociálnej sieti rozpútal príspevok o údajnom týraní poníka, ktorý nakoniec uhynul. Užívateľov nenechala chladným najmä fotografia, na ktorej je vidno zviera s trčiacimi rebrami. Hotel uverejnil oficiálne stanovisko, v ktorom sa vyjadril, že banda chuligánov vypustila zvieratá z oploteného areálu ich zoo a najstaršieho člena ich zverinca, poníka Hektora, našli ubitého a zastreleného. Dožil sa 22 rokov a všetkým bude veľmi chýbať. Prípadom by sa už podľa slov hotela mala zaoberať aj polícia.

Tá by mala vyšetriť, či v tomto prípade naozaj k týraniu zvieraťa dochádzalo alebo či je verzia hotela pravdivá. Spŕška kritiky však nenechala správcu profilu na facebooku chladným a rozhodol sa na rozhorčené názory užívateľov reagovať tak, ako by to rozvážny podnikateľ nikdy neurobil, pretože vie, že týmto si verejnú mienku určite nezíska. Uplatnil skôr princíp "oko za oko, zub za zub" a niekedy svoje vyjadrenia naozaj prehnal. Invektívy na adresu možných zákazníkov prekročili podľa užívateľov medze.

"A teba čo znásilňovali rodičia a týrali, keď si ťahala gumového káčera vo dvore?" znela snáď najhoršia reakcia hotela na príspevok mladej dievčiny.

V ďalšom komentári sa užívateľky admin pýtal, či je nafetovaná.

V inom príspevku sa hotel odvolával na to, že jeho komunikácia je len na takej úrovni, akou "je tá vaša".

A napokon to okorenil vyjadrením: "Spodina ste vy, nie zamestnanci hotela".

Jedným z klincov do rakvy slušnej komunikácie bolo aj vyjadrenie: "Pani..., viete h*vno o tom, čo sa tu stalo, tak si láskavo nechajte svoje komentáre doma na dvore."

Nečudo že sa ľudia voči takému správaniu zamestnancov hotela ohradili a označili túto komunikáciu za veľkú hanbu Slovenska. Dnes už nie je na sociálnej sieti dostupná.